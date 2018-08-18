Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы думаете на Бали вы будете шейхом, вокруг которого будут танцевать гейши? Это среди своих знакомых вы будете олигархом - он же был на Бали. Там вы будете толкаться среди тысяч таких же туристов пытаясь занять хотя бы не самые отстойные места на пляже, а местные на вас будут смотреть как на дойную корову с которой можно поиметь чаевые. Так что не стоит переоценивать бюджетный отдых на другом конце мира.
kingkongovets написав:але, а чего снесли пост о критической ситуации с запасами угля на украинских тэс?
Наверное кое кто нажаловался администраторам, что такими постами его хлеб отнимаете , вот и результат. А если по сути вашего сообщения, то если зима будет холодной, то ИМХО или к рассее на поклон-за электричеством либо газом или веера не избежать. У меня, если шо генератор и бензин припасен.
Zebra написав:Бюджетные организации покупают газ по 16+ грн у Нафтогаза. Вероятно с мая цена на газ будет 16-17 грн. Плюс доставку подымут до 3 грн в среднем по регионам, итого примерно 20 грн за куб наступит.
а якщо відмотати взад і послухати нашого кулювлоба, то газ власного видобутку ПА70у.е і його вистачає, ще й лишається.
Пересічний не добуває газ, хібачо коли пердне, то якісь газики виходять, але їх замало. Газ добувають олігархи, і вони нічого пересічним не винні, особливо продавати газ нижче, ніж за Роттердами_плюс
не думаю, що якщо їх раптом не стане Україна замерзне без газу, ВФЯ теж мабуть так думав, і де він?
kingkongovets написав:але, а чего снесли пост о критической ситуации с запасами угля на украинских тэс?
Наверное кое кто нажаловался администраторам, что такими постами его хлеб отнимаете , вот и результат. А если по сути вашего сообщения, то если зима будет холодной, то ИМХО или к рассее на поклон-за электричеством либо газом или веера не избежать. У меня, если шо генератор и бензин припасен.
о, у вас генератор на бензине? и какая мощность? я тут дизеля смотрю
был когда то бензиновый дырчик хонда в ирпене, лет 20 назад веерные отключения была норма - так он тянул тока первый этаж, зато тихий
airmax78 написав:Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
Максим забыли про локацию Мариоты, Редиссоны и прочие Хаяты удобно расположены. Редиссон - Позняки или Хилтон - Бортничи вряд ли появятся.
Я про другие страны. Там от Мариотта до ноунейма может быть 50 метров. Но разница в условиях существенная (правда как и цена).
Vlad442 написав:Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
Вы с какого расстояния можете определить кривизну стен и пола и степень кривизны? Я гарантирую, что в 95% случаев, то что не видно глазу, не обозначает обьективной ровности. А в 90% случаев, чтобы увидеть обьективную проблему нужно рассказать куда и как смотреть.
Снижение доверительного интервала приемлемого качества ремонта с 99.5% до 95% в разы улучшает настроение и экономит 25-30% бюджета
К сожалению, в 90% случаев, чтобы увидеть кривизну стен, достаточно включить свет.
Первый говорить шо в сели есть кизяки и дрова. А что есть в Киеве? Рекламными буклетами застройщиков топить можно
Я такого не казав. Не панікуй. Не замерзнеш.
Как не паникуй? У меня на участке кубов 30 дров лежит (срезал всё при расчистке участка) Как отбивается от жителей модных МОПов которым нужно топливо для их модных буржуек в стиле минимализм? Пулимет Максим и ведро воды?