Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
Это из серии "после того, как поездил в Мерседесе, для меня других машин нет".
Есть три аспекта. Деньги. Тут на себя каждый тратит как хочет. Один не может смириться с убогой сантехникой, другой с дешевой машиной. Инвестиция. Такой ремонт, как и дорогая машина, продастся с существенным дисконтом через пару лет и точно цена не окупит вложенных сил и времени. Ремонт превращается в якорь - его нужно самортизировать самому именно в этом доме и городе. С точки зрения инвестиции было бы явно выгодней сделать простой, но прямой ремонт без изысков и купить однушку под сдачу (или инвестировать другим способом). Время. Это не машина, которую пошел и купил. Это не вопрос денег. Это полгода-год времени и стресса. Немалая часть жизни.
Исходя из второго и третьего пунктов я еще давно решил жить по-американски. Не делать дорогих и технически сложных ремонтов. Думаю, что через пару лет, когда ремонт надоест, вы придете к такому же выводу.
Влад, я провожу в квартире сейчас 20 часов в день и больше. Ну какого члена я должен 20 часов в день смотреть на какое-то убожество и думать: а нехило я сэкономил! Деньги сэкономленные на ремонте не обеспечили бы мне финансовой свободы. Но я бы видел то, что я видеть не хочу. Может я не прав, но вот такое мое мнение.
drevlyanin написав:А если по сути вашего сообщения, то если зима будет холодной, то ИМХО или к рассее на поклон-за электричеством либо газом или веера не избежать. У меня, если шо генератор и бензин припасен.
о, у вас генератор на бензине? и какая мощность? я тут дизеля смотрю
был когда то бензиновый дырчик хонда в ирпене, лет 20 назад веерные отключения была норма - так он тянул тока первый этаж, зато тихий
Ну да, дизеля тарахтят сильно, особенно зимними вечерами раздражает(у соседа через дом есть такой), как выход купить капотный или ставить в каком нибудь сарайчике +бензиновые полегче (приходилось не раз перетаскивать два генератора между тремя точками дом-работа-дом родителей). На сегодня дома стоит бензиновый Геко 2,8 кВт (его конечно маловато и поедет наверное к родителям) т.к. в этом году с эл. было нормально, включал только один раз летом. На работе Хонда шестерка, которую заберу домой в случае надобности-её мне всегда хватало, если конечно не включать электродуховку или стиралку с режимом подогрева воды.
hume написав:Какие то упаднические настроения на ветке. Генераторы, дрова, кизяки... Все будет норм
инсайд от замнача еврореконструкции: «в статье правда на половину»(с) я хз шо конкретно это означает, но другой инфы пока нет, хорошо бы конечно, шоп все это оказалось преувеличением и все действительно было бы норм но я шото очкую, знаете ли
Турецька девелоперська компанія АТ «Босфорус Девелопмент» (Bosphorus Development JSC) виходить на ринок нерухомості в Україні. В першому кварталі 2022 року вона планує розпочати роботи по першому проєкту. Про це заявив засновник та Голова Наглядової ради Bosphorus Development Мехмет В. Сачаклиоглу.
«Будівництво нашого першого проєкту стартує у першому кварталі 2022 року. Другий проєкт, не менш масштабний, – наприкінці 2022 року», – заявив Сачаклиоглу в інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна».
Він також повідомив, що наразі у компанії в роботі проєкти на чотирьох земельних ділянках в центральній частині Києва, про придбання ще трьох тривають переговори.
«В Україні ми вже маємо доволі значний земельний банк. До старту будівельних робіт ми не хотіли б називати локації. Можу лише сказати, що всі ділянки розташовані в центральній частині столиці», – додав пан Сачаклиоглу.