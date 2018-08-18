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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:44
hxbbgaf написав:
Та это бред. Видна наигранность ситуации из-за сговора газпрома со своими шестерками в Европе. Вероятно, это нужно для окончания северного потока, а может, и для газового шантажа всей Европы во время агрессии против нас. Долго такая абсурдная ситуация продолжаться не может, так как обанкротятся основные потребители газа. Искусственность ситуации подтверждают и цены на нефть - нефть же не подорожала в 10 раз, а всего в раза полтора. Так что летом цены по-любому рухнут в разы. Главное, чтоб нам не впаяли за это время газ по этим ценам, бо потом снижения надо будет добиваться долго и нудно.
Может быть, что это сделано искусственно. Те, кто покупают по прямым контрактам, там цена выросла незначительно, кто на бирже, как мы, для тех в три раза.
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Vlad442
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:51
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.
Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
вместо паркета и плитки, я бы лучше поставил бассейн или джакуси на кухне.
Ты все кладешь и кладешь чтобы было не криво
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proftpd66
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:00
proftpd66 написав:
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вместо паркета и плитки, я бы лучше поставил бассейн или джакуси на кухне
.
Ты все кладешь и кладешь чтобы было не криво
хорошая идея. На старости в ванной посуду мыть. Пожрал - свалил посуду в ванную, вин.
Джакузи даже лучше - оно по функционалу как посудомойка, а посуды влезет немеряно.
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sequence
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:05
sequence написав: proftpd66 написав:
..
вместо паркета и плитки, я бы лучше поставил бассейн или джакуси на кухне
.
Ты все кладешь и кладешь чтобы было не криво
хорошая идея. На старости в ванной посуду мыть. Пожрал - свалил посуду в ванную, вин.
Джакузи даже лучше - оно по функционалу как посудомойка, а посуды влезет немеряно.
В говноблоке, опять же, влажность поднимать. С какой стороны не посмотри - отличное решение.
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airmax78
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