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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9102910391049105

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Та это бред. Видна наигранность ситуации из-за сговора газпрома со своими шестерками в Европе. Вероятно, это нужно для окончания северного потока, а может, и для газового шантажа всей Европы во время агрессии против нас. Долго такая абсурдная ситуация продолжаться не может, так как обанкротятся основные потребители газа. Искусственность ситуации подтверждают и цены на нефть - нефть же не подорожала в 10 раз, а всего в раза полтора. Так что летом цены по-любому рухнут в разы. Главное, чтоб нам не впаяли за это время газ по этим ценам, бо потом снижения надо будет добиваться долго и нудно.

Может быть, что это сделано искусственно. Те, кто покупают по прямым контрактам, там цена выросла незначительно, кто на бирже, как мы, для тех в три раза.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:51

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.

Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.

Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?


вместо паркета и плитки, я бы лучше поставил бассейн или джакуси на кухне. :lol: Ты все кладешь и кладешь чтобы было не криво :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:00

  proftpd66 написав:..
вместо паркета и плитки, я бы лучше поставил бассейн или джакуси на кухне. :lol: Ты все кладешь и кладешь чтобы было не криво :)

хорошая идея. На старости в ванной посуду мыть. Пожрал - свалил посуду в ванную, вин.
Джакузи даже лучше - оно по функционалу как посудомойка, а посуды влезет немеряно.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:05

  sequence написав:
  proftpd66 написав:..
вместо паркета и плитки, я бы лучше поставил бассейн или джакуси на кухне. :lol: Ты все кладешь и кладешь чтобы было не криво :)

хорошая идея. На старости в ванной посуду мыть. Пожрал - свалил посуду в ванную, вин.
Джакузи даже лучше - оно по функционалу как посудомойка, а посуды влезет немеряно.

В говноблоке, опять же, влажность поднимать. С какой стороны не посмотри - отличное решение.
airmax78
 
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