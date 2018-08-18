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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9100910191029103

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как производить газоблок, вот в чём вопрос. Газоблок скоро можно будет вкладывать в банки вместо депозита. Он заменит золото и ценные бумаги
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:42

Це - перемога!©

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https://news.finance.ua/ru/news/-/50588 ... kommunalku
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:44

  sequence написав:
  vitaliian написав:.. Наверное что то знают почему не в Киеве.

интересная затея, не знал. Спрошу у коллег.
Штат 1000 кодеров - однако серьезная заявка на победу.
Как их со всей страны свезти в ипеня и заставить там жить мне лично не ясно. Где они там будут жить? В общагах? Где они там будут бухать/отдыхать?
Не понимаю, сколько они платят кодерам, наши согласились бы максимум в вахтовом режиме с оплатой командировочных.

А где космонавты живут? На работе. Чем кодеры хуже.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:47

  beee написав:Как производить газоблок, вот в чём вопрос. Газоблок скоро можно будет вкладывать в банки вместо депозита. Он заменит золото и ценные бумаги

нуачо? - кушать не просит, не портится, не желтеет, не обсыпается, из моды пока не выходит. Но я бы лучше вложился в Одескабель - меньше места занимает, а медь дорожает и будет дорожать на фоне электромобилей и прочих потребителей
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:50

  vitaliian написав:..
А где космонавты живут? На работе. Чем кодеры хуже.

Все правильно, только это обычно происходит в том месте, которое нравится, а не то куда в ссылку отправят. Зачастую у себя дома на удаленке
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  beee написав:Как производить газоблок, вот в чём вопрос. Газоблок скоро можно будет вкладывать в банки вместо депозита. Он заменит золото и ценные бумаги

нуачо? - кушать не просит, не портится, не желтеет, не обсыпается, из моды пока не выходит. Но я бы лучше вложился в Одескабель - меньше места занимает, а медь дорожает и будет дорожать на фоне электромобилей и прочих потребителей
Интересная мысль. Нужно что-то делать.
Для газоблока нужно оборудование дорогое. Маленькое производство фиг замутишь.
А провода накупить можно было бы
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:57

  beee написав:..
А провода накупить можно было бы

мы так, ниче не делая, заработали в последние полтора года на деревяхах. Они лежали себе и дорожали. Зрадио пытался было угрожать моим деревяхам графиками обвала нереальных цен на таковые в Штатах, но нашим деревяхам все нипочем, не подешевели.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:15

  sequence написав:
  vitaliian написав:.. Наверное что то знают почему не в Киеве.

интересная затея, не знал. Спрошу у коллег.
Штат 1000 кодеров - однако серьезная заявка на победу.
Как их со всей страны свезти в ипеня и заставить там жить мне лично не ясно. Где они там будут жить? В общагах? Где они там будут бухать/отдыхать?
Не понимаю, сколько они платят кодерам, наши согласились бы максимум в вахтовом режиме с оплатой командировочных.

Все тут знают как минимум одного, кто откликнется. Столица окружена по веткам ШРТ и уже никуда не денется - можно поехать денег заработать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:19

  beee написав:Как производить газоблок, вот в чём вопрос. Газоблок скоро можно будет вкладывать в банки вместо депозита. Он заменит золото и ценные бумаги

Я свой на стенах думал даже открытым оставить - чтобы было видно, что на стенах никто не экономил - настоящий говноблок, а не какая-то керамичекая куйня. Но наслушавшись rjkz испугался, что однажды усну и не проснусь (от обезвоживания). Заштукатурил.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:28

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:.. Наверное что то знают почему не в Киеве.

интересная затея, не знал. Спрошу у коллег.
Штат 1000 кодеров - однако серьезная заявка на победу.
Как их со всей страны свезти в ипеня и заставить там жить мне лично не ясно. Где они там будут жить? В общагах? Где они там будут бухать/отдыхать?
Не понимаю, сколько они платят кодерам, наши согласились бы максимум в вахтовом режиме с оплатой командировочных.

Все тут знают как минимум одного, кто откликнется. Столица окружена по веткам ШРТ и уже никуда не денется - можно поехать денег заработать.

сіквенс не погодився на доковідну пропозицію писати програми для ЧПК за 20 ойро година,
а вони в Проскурові надіються набрати вайтішників із барару на миску рису...
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