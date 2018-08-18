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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:19
beee написав:
Как производить газоблок, вот в чём вопрос. Газоблок скоро можно будет вкладывать в банки вместо депозита. Он заменит золото и ценные бумаги
Я свой на стенах думал даже открытым оставить - чтобы было видно, что на стенах никто не экономил - настоящий говноблок, а не какая-то керамичекая куйня. Но наслушавшись rjkz испугался, что однажды усну и не проснусь (от обезвоживания). Заштукатурил.
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airmax78
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:28
airmax78 написав: sequence написав: vitaliian написав:
.. Наверное что то знают почему не в Киеве.
интересная затея, не знал. Спрошу у коллег.
Штат 1000 кодеров - однако серьезная заявка на победу.
Как их со всей страны свезти в ипеня и заставить там жить мне лично не ясно. Где они там будут жить? В общагах? Где они там будут бухать/отдыхать?
Не понимаю, сколько они платят кодерам, наши согласились бы максимум в вахтовом режиме с оплатой командировочных.
Все тут знают как минимум одного, кто откликнется. Столица окружена по веткам ШРТ и уже никуда не денется - можно поехать денег заработать.
сіквенс не погодився на доковідну пропозицію писати програми для ЧПК за 20 ойро година,
а вони в Проскурові надіються набрати вайтішників із барару на миску рису...
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:59
airmax78 написав: beee написав:
Как производить газоблок, вот в чём вопрос. Газоблок скоро можно будет вкладывать в банки вместо депозита. Он заменит золото и ценные бумаги
Я свой на стенах думал даже открытым оставить - чтобы было видно, что на стенах никто не экономил - настоящий говноблок, а не какая-то керамичекая куйня. Но наслушавшись rjkz испугался, что однажды усну и не проснусь (от обезвоживания). Заштукатурил.
это вы реально зря
нужно было стеклянными панелями закрыть)
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