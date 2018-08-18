Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Как производить газоблок, вот в чём вопрос. Газоблок скоро можно будет вкладывать в банки вместо депозита. Он заменит золото и ценные бумаги
Я свой на стенах думал даже открытым оставить - чтобы было видно, что на стенах никто не экономил - настоящий говноблок, а не какая-то керамичекая куйня. Но наслушавшись rjkz испугался, что однажды усну и не проснусь (от обезвоживания). Заштукатурил.
vitaliian написав:.. Наверное что то знают почему не в Киеве.
интересная затея, не знал. Спрошу у коллег. Штат 1000 кодеров - однако серьезная заявка на победу. Как их со всей страны свезти в ипеня и заставить там жить мне лично не ясно. Где они там будут жить? В общагах? Где они там будут бухать/отдыхать? Не понимаю, сколько они платят кодерам, наши согласились бы максимум в вахтовом режиме с оплатой командировочных.
Все тут знают как минимум одного, кто откликнется. Столица окружена по веткам ШРТ и уже никуда не денется - можно поехать денег заработать.
сіквенс не погодився на доковідну пропозицію писати програми для ЧПК за 20 ойро година, а вони в Проскурові надіються набрати вайтішників із базару на миску рису...
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 17 гру, 2021 20:36, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Как производить газоблок, вот в чём вопрос. Газоблок скоро можно будет вкладывать в банки вместо депозита. Он заменит золото и ценные бумаги
Я свой на стенах думал даже открытым оставить - чтобы было видно, что на стенах никто не экономил - настоящий говноблок, а не какая-то керамичекая куйня. Но наслушавшись rjkz испугался, что однажды усну и не проснусь (от обезвоживания). Заштукатурил.
это вы реально зря нужно было стеклянными панелями закрыть)
kingkongovets написав:Турецька девелоперська компанія АТ «Босфорус Девелопмент» (Bosphorus Development JSC) виходить на ринок нерухомості в Україні. В першому кварталі 2022 року вона планує розпочати роботи по першому проєкту. Про це заявив засновник та Голова Наглядової ради Bosphorus Development Мехмет В. Сачаклиоглу.
«Будівництво нашого першого проєкту стартує у першому кварталі 2022 року. Другий проєкт, не менш масштабний, – наприкінці 2022 року», – заявив Сачаклиоглу в інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна».
Він також повідомив, що наразі у компанії в роботі проєкти на чотирьох земельних ділянках в центральній частині Києва, про придбання ще трьох тривають переговори.
«В Україні ми вже маємо доволі значний земельний банк. До старту будівельних робіт ми не хотіли б називати локації. Можу лише сказати, що всі ділянки розташовані в центральній частині столиці», – додав пан Сачаклиоглу.