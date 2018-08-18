Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Как производить газоблок, вот в чём вопрос. Газоблок скоро можно будет вкладывать в банки вместо депозита. Он заменит золото и ценные бумаги
Я свой на стенах думал даже открытым оставить - чтобы было видно, что на стенах никто не экономил - настоящий говноблок, а не какая-то керамичекая куйня. Но наслушавшись rjkz испугался, что однажды усну и не проснусь (от обезвоживания). Заштукатурил.
vitaliian написав:.. Наверное что то знают почему не в Киеве.
интересная затея, не знал. Спрошу у коллег. Штат 1000 кодеров - однако серьезная заявка на победу. Как их со всей страны свезти в ипеня и заставить там жить мне лично не ясно. Где они там будут жить? В общагах? Где они там будут бухать/отдыхать? Не понимаю, сколько они платят кодерам, наши согласились бы максимум в вахтовом режиме с оплатой командировочных.
Все тут знают как минимум одного, кто откликнется. Столица окружена по веткам ШРТ и уже никуда не денется - можно поехать денег заработать.
сіквенс не погодився на доковідну пропозицію писати програми для ЧПК за 20 ойро година, а вони в Проскурові надіються набрати вайтішників із базару на миску рису...
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 17 гру, 2021 20:36, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Как производить газоблок, вот в чём вопрос. Газоблок скоро можно будет вкладывать в банки вместо депозита. Он заменит золото и ценные бумаги
Я свой на стенах думал даже открытым оставить - чтобы было видно, что на стенах никто не экономил - настоящий говноблок, а не какая-то керамичекая куйня. Но наслушавшись rjkz испугался, что однажды усну и не проснусь (от обезвоживания). Заштукатурил.
это вы реально зря нужно было стеклянными панелями закрыть)
kingkongovets написав:Турецька девелоперська компанія АТ «Босфорус Девелопмент» (Bosphorus Development JSC) виходить на ринок нерухомості в Україні. В першому кварталі 2022 року вона планує розпочати роботи по першому проєкту. Про це заявив засновник та Голова Наглядової ради Bosphorus Development Мехмет В. Сачаклиоглу.
«Будівництво нашого першого проєкту стартує у першому кварталі 2022 року. Другий проєкт, не менш масштабний, – наприкінці 2022 року», – заявив Сачаклиоглу в інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна».
Він також повідомив, що наразі у компанії в роботі проєкти на чотирьох земельних ділянках в центральній частині Києва, про придбання ще трьох тривають переговори.
«В Україні ми вже маємо доволі значний земельний банк. До старту будівельних робіт ми не хотіли б називати локації. Можу лише сказати, що всі ділянки розташовані в центральній частині столиці», – додав пан Сачаклиоглу.
rjkz написав:Не, но пародии на памятники архитектуры типа Триумфальной арки - это действително жлобство. Признание себя ущербным. На миг представилась параллельная реальность, в которой мы с северными мышебратьями отинарот. ЖК МаАсковский квартал. С копией кремля....ща, извините, рвотный рефлекс. КаковО? Вот и арки, башни и прочая - такая-же хюрня.
ЖК Жлобский квартал
Вам не кажется, что тайна популярности у части населения современного киевского зодчества раскрыта? Маркетологи застройщиков всего то удовлетворяют запросы достаточно многочисленной группы населения https://lurkmore.to/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1
Спасибо. Психотип некоторых форумчан описан довольно точно.
sequence написав: с другой стороны, кирпич медленно остывает. Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна". вообще, как когда-то правильно мне сказал чувак с Хенкеля - "хорошее утепление не означает, что совсем отапливать не придется" Отнюдь не у всех, как у Флая, есть дома "тепловой насос" подвал-воздух
Так я писал об отоплении лампочкой холодной квартиры. Кирпич греется медленней, но и остывает медленней. В результате, в квартире с 800мм кирпичными стенами, отопление начинаю включать под Новый год, а до августа в квартире комфортная прохлада без кондера. Внутренняя несущая 1500+мм.
airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.
Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
По вашей логике, купить квартиру и сделать в ней ремонт перфекциониста - вершина жизненных целей. Все! "Жизнь удалась". Печально.