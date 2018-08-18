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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101910291039104>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:19

  beee написав:Как производить газоблок, вот в чём вопрос. Газоблок скоро можно будет вкладывать в банки вместо депозита. Он заменит золото и ценные бумаги

Я свой на стенах думал даже открытым оставить - чтобы было видно, что на стенах никто не экономил - настоящий говноблок, а не какая-то керамичекая куйня. Но наслушавшись rjkz испугался, что однажды усну и не проснусь (от обезвоживания). Заштукатурил.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:28

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:.. Наверное что то знают почему не в Киеве.

интересная затея, не знал. Спрошу у коллег.
Штат 1000 кодеров - однако серьезная заявка на победу.
Как их со всей страны свезти в ипеня и заставить там жить мне лично не ясно. Где они там будут жить? В общагах? Где они там будут бухать/отдыхать?
Не понимаю, сколько они платят кодерам, наши согласились бы максимум в вахтовом режиме с оплатой командировочных.

Все тут знают как минимум одного, кто откликнется. Столица окружена по веткам ШРТ и уже никуда не денется - можно поехать денег заработать.

сіквенс не погодився на доковідну пропозицію писати програми для ЧПК за 20 ойро година,
а вони в Проскурові надіються набрати вайтішників із базару на миску рису...
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 17 гру, 2021 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:59

  airmax78 написав:
  beee написав:Как производить газоблок, вот в чём вопрос. Газоблок скоро можно будет вкладывать в банки вместо депозита. Он заменит золото и ценные бумаги

Я свой на стенах думал даже открытым оставить - чтобы было видно, что на стенах никто не экономил - настоящий говноблок, а не какая-то керамичекая куйня. Но наслушавшись rjkz испугался, что однажды усну и не проснусь (от обезвоживания). Заштукатурил.

это вы реально зря
нужно было стеклянными панелями закрыть)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:46

  kingkongovets написав:Турецька девелоперська компанія АТ «Босфорус Девелопмент» (Bosphorus Development JSC) виходить на ринок нерухомості в Україні. В першому кварталі 2022 року вона планує розпочати роботи по першому проєкту. Про це заявив засновник та Голова Наглядової ради Bosphorus Development Мехмет В. Сачаклиоглу.

«Будівництво нашого першого проєкту стартує у першому кварталі 2022 року. Другий проєкт, не менш масштабний, – наприкінці 2022 року», – заявив Сачаклиоглу в інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна».

Він також повідомив, що наразі у компанії в роботі проєкти на чотирьох земельних ділянках в центральній частині Києва, про придбання ще трьох тривають переговори.

«В Україні ми вже маємо доволі значний земельний банк. До старту будівельних робіт ми не хотіли б називати локації. Можу лише сказати, що всі ділянки розташовані в центральній частині столиці», – додав пан Сачаклиоглу.

https://3m2.ua/news-ru/tureczkyj-develo ... i259dzpjpi

зы:
турки тоже шото не сильно рвутся застраивать позняки и бортничи

Ну все, по закону копийчужек прийдут иностранцы и построят попиццот.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а тим часом в в NY така газу - ні!
https://news.finance.ua/ru/news/-/505803/nyu-jork-otkazhetsya-ot-ispolzovaniya-gaza-v-domah-reshenie-uzhe-prinyato
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 02:17

  flyman написав:пропозицію писати програми для ЧПК за 20 ойро година,
а вони в Проскурові надіються набрати вайтішників із базару на миску рису...
между прочим, цифровые гастарбайтеры все чаще подвергаются сексуальным домогательствам со стороны прорабов в метавселенной
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:17

  UA написав:
  rjkz написав:Не, но пародии на памятники архитектуры типа Триумфальной арки - это действително жлобство. Признание себя ущербным.
На миг представилась параллельная реальность, в которой мы с северными мышебратьями отинарот. ЖК МаАсковский квартал. С копией кремля....ща, извините, рвотный рефлекс.
КаковО?
Вот и арки, башни и прочая - такая-же хюрня.

ЖК Жлобский квартал

Вам не кажется, что тайна популярности у части населения современного киевского зодчества раскрыта?
Маркетологи застройщиков всего то удовлетворяют запросы достаточно многочисленной группы населения
https://lurkmore.to/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1


Спасибо.
Психотип некоторых форумчан описан довольно точно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:17

  Grand Touring написав:
  flyman написав:пропозицію писати програми для ЧПК за 20 ойро година,
а вони в Проскурові надіються набрати вайтішників із базару на миску рису...
между прочим, цифровые гастарбайтеры все чаще подвергаются сексуальным домогательствам со стороны прорабов в метавселенной

Не знущайтесь над безробітним, у нього зовсім малі потреби.
І взагалі, тут на форумі, кожна ірпіньська бухгалтерша-самокатчиця може купити пару квартир біля метро, але не хоче, тому що то рабство)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:20

  artlife написав:
  rjkz написав:
  sequence написав: с другой стороны, кирпич медленно остывает. Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна".
вообще, как когда-то правильно мне сказал чувак с Хенкеля - "хорошее утепление не означает, что совсем отапливать не придется"
Отнюдь не у всех, как у Флая, есть дома "тепловой насос" подвал-воздух


Так я писал об отоплении лампочкой холодной квартиры.
Кирпич греется медленней, но и остывает медленней.
В результате, в квартире с 800мм кирпичными стенами, отопление начинаю включать под Новый год, а до августа в квартире комфортная прохлада без кондера.
Внутренняя несущая 1500+мм.

Несущая стена 1,5 м? Внутренняя? :shock:


Да.
И кирпичи по 19 (примерно) см. С клеймом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:32

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.

Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.

Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?


По вашей логике, купить квартиру и сделать в ней ремонт перфекциониста - вершина жизненных целей. Все! "Жизнь удалась".
Печально.
rjkz
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