|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 18 гру, 2021 10:45
adeges написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
Вы с какого расстояния можете определить кривизну стен и пола и степень кривизны? Я гарантирую, что в 95% случаев, то что не видно глазу, не обозначает обьективной ровности. А в 90% случаев, чтобы увидеть обьективную проблему нужно рассказать куда и как смотреть.
Снижение доверительного интервала приемлемого качества ремонта с 99.5% до 95% в разы улучшает настроение и экономит 25-30% бюджета
Кстати, когда-то сидел долго на рецепшене в Хилтоне....
Долго сидел...
В потолок пялился...
А потолок высокий, метров 8-10...
Вооот...
В потолке витраж был офигенный сделан.
У нему все внимание.
Но тут бывший прораб из Украины обратил внимание, что потолок-то не выготовлен.
Только стыки гипсокартона заделаны и каждый лист просматривается. Покрашено прямо по гипсокартону.
А вокруг ходят люди не обращают на это внимания! 5 звездей!
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12507
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6430 раз.
- Подякували: 3490 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 18 гру, 2021 10:48
Vlad442 написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
Это из серии "после того, как поездил в Мерседесе, для меня других машин нет".
Есть три аспекта.
Деньги. Тут на себя каждый тратит как хочет. Один не может смириться с убогой сантехникой, другой с дешевой машиной.
Инвестиция. Такой ремонт, как и дорогая машина, продастся с существенным дисконтом через пару лет и точно цена не окупит вложенных сил и времени. Ремонт превращается в якорь - его нужно самортизировать самому именно в этом доме и городе. С точки зрения инвестиции было бы явно выгодней сделать простой, но прямой ремонт без изысков и купить однушку под сдачу (или инвестировать другим способом).
Время. Это не машина, которую пошел и купил. Это не вопрос денег. Это полгода-год времени и стресса. Немалая часть жизни.
Исходя из второго и третьего пунктов я еще давно решил жить по-американски. Не делать дорогих и технически сложных ремонтов. Думаю, что через пару лет, когда ремонт надоест, вы придете к такому же выводу.
Браво!
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12507
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6430 раз.
- Подякували: 3490 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:37
скоро в Украине введут еще один налог для строительных компаний. На данное время разработкой законопроекта занимается рабочая группа, которая была специально для этого сформирована. При этом строителей планируют заставить платить налог на добавленную сумму (НДС) на любые сделки с недвижимостью, пишет GSMinfo.
По словам главы парламентского комитета по вопросам налоговой политики, депутата от «Слуги народа» Даниила Гетманцева, в планах разработать законопроект, который не будет вызывать сильное сопротивление у игроков строительного бизнеса, а также будет защищать интересы государства. Он считает, что изменение системы налогообложения для застройщиков «перезрели», данная история уже затянулась.
«Застройщики в Украине неплохо зарабатывают. Однако совсем не платят налоги. Истинность этого факта наглядно демонстрирует налоговую нагрузку. Сейчас у нас есть несколько различных инициатив: от Минфина, Минрегиона и даже от представителей рынка. Однако важно учесть интересы всех, кого коснутся законодательные изменения. Именно для этого мы создали в парламенте рабочую группу», – пояснил Гетманцев.
Напомним, что обязать стройкомпании платить НДС собирались еще в рамках «ресурсного» закона. Но в последний момент этот пункт был убран из текста документа.
Законопроект также должен защитить права инвесторов.
Что касается налогов, которые будут уплачиваться при продаже недвижимости, то в данном вопросе Гетманцев доверяет рабочей группе. Депутаты должны рассмотреть должны предложить компромиссное решение, которое устроит все стороны.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9731
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1700 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:38
« Покрашено прямо по гипсокартону.
А вокруг ходят люди не обращают на это внимания! 5 звездей!
»»» это принцип разумной достаточности, не более. его зачастую не используют и «вылизывают» всё. или другая крайность- не обрабатывают стены там где планируют шкаф например
….
-
ukrsateks
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:44
rjkz написав: airmax78 написав:
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
По вашей логике, купить квартиру и сделать в ней ремонт перфекциониста - вершина жизненных целей. Все! "Жизнь удалась".
Печально.
По моей логике - если есть возможность жить в хороших условиях, то нет причин эти условия сознательно себе ухудшать, ради какой-то другой жизни в будущем. Это о том для чего зарабатываются и как тратятся деньги, а не про "жизненные цели". Вы бы ходили голый и босый, если бы людям было все равно где они живут.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40040
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 942 раз.
- Подякували: 4896 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:47
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
По вашей логике, купить квартиру и сделать в ней ремонт перфекциониста - вершина жизненных целей. Все! "Жизнь удалась".
Печально.
По моей логике - если есть возможность жить в хороших условиях, то нет причин эти условия сознательно себе ухудшать, ради какой-то другой жизни в будущем. Это о том для чего зарабатываются и как тратятся деньги, а не про "жизненные цели". Вы бы ходили голый и босый, если бы людям было все равно где они живут.
с чего такой глубокомысленный вывод?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12507
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6430 раз.
- Подякували: 3490 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:49
rjkz спор идет о том какой жемчуг считать мелким. Задача решения не имеет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 18 гру, 2021 11:50, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9731
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1700 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:50
rjkz написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
Это из серии "после того, как поездил в Мерседесе, для меня других машин нет".
Есть три аспекта.
Деньги. Тут на себя каждый тратит как хочет. Один не может смириться с убогой сантехникой, другой с дешевой машиной.
Инвестиция. Такой ремонт, как и дорогая машина, продастся с существенным дисконтом через пару лет и точно цена не окупит вложенных сил и времени. Ремонт превращается в якорь - его нужно самортизировать самому именно в этом доме и городе. С точки зрения инвестиции было бы явно выгодней сделать простой, но прямой ремонт без изысков и купить однушку под сдачу (или инвестировать другим способом).
Время. Это не машина, которую пошел и купил. Это не вопрос денег. Это полгода-год времени и стресса. Немалая часть жизни.
Исходя из второго и третьего пунктов я еще давно решил жить по-американски. Не делать дорогих и технически сложных ремонтов. Думаю, что через пару лет, когда ремонт надоест, вы придете к такому же выводу.
Браво!
Я даже не стал реагировать. Тут Влад своё решение жить в эконом ремонтах чего-то вдруг натянул на американцев. У которых культ дома и которые тратят на свои жилища, наверное, больше всех в мире.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40040
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 942 раз.
- Подякували: 4896 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:56
rjkz написав: airmax78 написав:
По моей логике - если есть возможность жить в хороших условиях, то нет причин эти условия сознательно себе ухудшать, ради какой-то другой жизни в будущем. Это о том для чего зарабатываются и как тратятся деньги, а не про "жизненные цели". Вы бы ходили голый и босый, если бы людям было все равно где они живут.
с чего такой глубокомысленный вывод?
Этот вывод лежит на поверхности. Всем было бы глубоко насрать что там что-то пожелтеет и отвалится, и увидев ценники на Ваши качественные строительные и отделочные материалы, которыми Вы, как Вы здесь рассказывали, одно время успешно занимались, они бы просто крутили пальцем у виска и ехали на рынок Юность за клеем для распродажного ламината на развес по 50 грн. за мешок. Я уже не говорю о качестве отделочных работ и соблюдении каких-то там техкарт.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40040
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 942 раз.
- Подякували: 4896 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:59
ukrsateks написав:
« Покрашено прямо по гипсокартону.
А вокруг ходят люди не обращают на это внимания! 5 звездей!
»»» это принцип разумной достаточности, не более. его зачастую не используют и «вылизывают» всё. или другая крайность- не обрабатывают стены там где планируют шкаф например
….
Это принцип хитрожопого подрядчика. Думаю, что за шпаклевку этого гипса было заплачено. Но высота ж 8м...
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40040
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 942 раз.
- Подякували: 4896 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21672
|4038675
|
П'ят 10 гру, 2021 10:57
Bolt
|
|716
|384196
|
|
|16
|30535
|
|