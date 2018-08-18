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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9103910491059106>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Только стыки гипсокартона заделаны и каждый лист просматривается. Покрашено прямо по гипсокартону.

Это стиль такой -- хайтэк лофт :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Недавно узнал бюджет области где сейчас живу на 2022 год - равен бюджету 2,5 шулявских мостов. Поэтому Трибека был/а права - Киев будет и дальше развиваться - а регионы - уходить в депресняк.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:28

  rjkz написав:
  artlife написав:
  rjkz написав:Так я писал об отоплении лампочкой холодной квартиры.
Кирпич греется медленней, но и остывает медленней.
В результате, в квартире с 800мм кирпичными стенами, отопление начинаю включать под Новый год, а до августа в квартире комфортная прохлада без кондера.
Внутренняя несущая 1500+мм.

Несущая стена 1,5 м? Внутренняя? :shock:


Да.
И кирпичи по 19 (примерно) см. С клеймом.

А внешние несущие какой толщины? Какого года дом? Привык, что в дореволюционных домах и довоенных сталинках обычно несущая внешняя коробка по периметру и совсем немного несущих стен внутри.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:28

А тим часом в опі Подолу новий тин і почали натягувати нову вивіску і бідних українців. 1к не продають. Натягують від 1900 квадрат за 2к
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:32

  BIGor написав:Недавно узнал бюджет области где сейчас живу на 2022 год - равен бюджету 2,5 шулявских мостов. Поэтому Трибека был/а права - Киев будет и дальше развиваться - а регионы - уходить в депресняк.


vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:37

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Это из серии "после того, как поездил в Мерседесе, для меня других машин нет".

Есть три аспекта.
Деньги. Тут на себя каждый тратит как хочет. Один не может смириться с убогой сантехникой, другой с дешевой машиной.
Инвестиция. Такой ремонт, как и дорогая машина, продастся с существенным дисконтом через пару лет и точно цена не окупит вложенных сил и времени. Ремонт превращается в якорь - его нужно самортизировать самому именно в этом доме и городе. С точки зрения инвестиции было бы явно выгодней сделать простой, но прямой ремонт без изысков и купить однушку под сдачу (или инвестировать другим способом).
Время. Это не машина, которую пошел и купил. Это не вопрос денег. Это полгода-год времени и стресса. Немалая часть жизни.

Исходя из второго и третьего пунктов я еще давно решил жить по-американски. Не делать дорогих и технически сложных ремонтов. Думаю, что через пару лет, когда ремонт надоест, вы придете к такому же выводу.


Браво!

Я даже не стал реагировать. Тут Влад своё решение жить в эконом ремонтах чего-то вдруг натянул на американцев. У которых культ дома и которые тратят на свои жилища, наверное, больше всех в мире.


Это не "культ дома".
Это навязанная десятилетиями "американская мечта". Очевидно, кому-то в голову пришла гениальная идея, что РН может схавать достаточно большой кусок эммиттированных баксов. НЕ очень финансово грамотные люди влазят в это сверх меры. Но очкень немногие пытаются достичь идеального качества работ. Это некому воплотить. 90+ % рабочих на американском рынке по сравнению с немцами - рукожопы в большей или меньшей степени. Но они так привыкли и им норм.
Считающие деньги, напоказ их не выставляют. Мультимиллионеры зачастую живут в "бабушкиных хрущах". Им нормально, они привыкли, им не надо никому ничего доказывать или понтоваться.
Многие дом покупают после 15 минутного осмотра на опенхаузе. Что они там увидят?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:41

  airmax78 написав:
  ukrsateks написав:« Покрашено прямо по гипсокартону.
А вокруг ходят люди не обращают на это внимания! 5 звездей! :mrgreen:»»» это принцип разумной достаточности, не более. его зачастую не используют и «вылизывают» всё. или другая крайность- не обрабатывают стены там где планируют шкаф например :)….

Это принцип хитрожопого подрядчика. Думаю, что за шпаклевку этого гипса было заплачено. Но высота ж 8м...


Ага.
А Хилтон пожлобился на технадзор. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:42

  Amethyst написав:
  rjkz написав:Только стыки гипсокартона заделаны и каждый лист просматривается. Покрашено прямо по гипсокартону.

Это стиль такой -- хайтэк лофт :)


Хайтак
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian
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