RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9103910491059106

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:47

  artlife написав:
  rjkz написав:
  artlife написав:Несущая стена 1,5 м? Внутренняя? :shock:


Да.
И кирпичи по 19 (примерно) см. С клеймом.

А внешние несущие какой толщины? Какого года дом? Привык, что в дореволюционных домах и довоенных сталинках обычно несущая внешняя коробка по периметру и совсем немного несущих стен внутри.


Я-ж написал - 800 (примерно).
Это продольные несущие стены. На внутреннюю приходится вдвое больше нагрузка. Хватило-бы намного меньще, но расчетов тогда не делали, строили "на глаз", очевидно.
1900+, но до революции.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12507
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6430 раз.
Подякували: 3490 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:01

Ну, раз ви тут про ремонти, то...

  Bolt написав:мусив між коробками з кімнати в коридор 2 м штроби бити, щоб замінити. Тепер, ще зашпаклювати треба, і не пам'ятаю чи фарба такого кольору з ремонта лишилася. (Думаю електрик за таку роботу з півтори штуки би взяв, як не більше)

Я от вже себе неодноразово ловив на думці, що тут(на форумі) всі(крім напевно, жартівника Ейрмакса) - самі роблять половину-більшу половину(або й повністю всю роботу) майстрів по ремонту квартир(и) - тому, наче, і виходить, що оренда, чи продаж квартир з ремонтом - трохи вигідна справа.
А от якщо повністю все повісити на чужих майстрів? Якщо повністю зробити в економ/комфорті ремонт майстрами на продаж - чи тут буде хоч якась вигода?
Чи та ж оренда?
Якщо на кожен "пчих"/кожну поломку резетки/змішувача/дверки тумбочки/шафи/туалетного бачка і т.п. - викликати майстра - на скільки тут вигода буде?
Напевно, реальних - 3-4% річних?

Що думаєте про це, панове?
(наголошую, що мова йде лише про економ/комфорт житло - НЕ еліт/люкс і т.п.)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 18.03.21
Подякував: 69 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:08

Успіх равносильно спросить кто сколько тратит на еду, один 100 уе другой 400 уе. Цена одинакового ремонта может в разы отличаться у разных бригад, в зависимости от их аппетитов, эффективности и мастерства. Идеальный мастер сделает ремонт любого уровня, хоть дворец, из самого дешевого набора материалов: гипса, цемента, клея ПВА, белой краски, досок и пенопласта.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9731
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1700 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:15

vitaliian
То що, з цього☝️ виходить, що справді, якщо б всі тутешні брали на всі роботи майстрів - то заробити на оренді/продажі з ремонтом було б більше менінгіту, ніж реального доходу? :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 18.03.21
Подякував: 69 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:23

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

vitaliian
Просто, якщо мені буде вигідно купувати готову однуху - робити простий ремонт(на свій смак ;) ) і продавати - то я б хотів би таким займатись, ніж житловою орендою!
Я б тоді міг би свій бізнес тягнути 3-4дні/тиждень (до чого і прагну вже 11 років) і ще + в тому, що міг би дати заробити своїм родичам(татові і брату) :idea:
Ми б втрьох робили б ремонт на продаж...
Думаю, що 3 ремонта "на лєгке" ми б робили в рік і всім би вистачало доходу! :idea:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 18.03.21
Подякував: 69 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9103910491059106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2166, 2167, 2168
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21672 4038675
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 10:57
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
716 384196
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 01:25
drevlyanin
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30535
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron