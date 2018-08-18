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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 гру, 2021 12:47
artlife написав: rjkz написав: artlife написав:
Несущая стена 1,5 м? Внутренняя?
Да.
И кирпичи по 19 (примерно) см. С клеймом.
А внешние несущие какой толщины? Какого года дом? Привык, что в дореволюционных домах и довоенных сталинках обычно несущая внешняя коробка по периметру и совсем немного несущих стен внутри.
Я-ж написал - 800 (примерно).
Это продольные несущие стены. На внутреннюю приходится вдвое больше нагрузка. Хватило-бы намного меньще, но расчетов тогда не делали, строили "на глаз", очевидно.
1900+, но до революции.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 13:01
Bolt написав:
мусив між коробками з кімнати в коридор 2 м штроби бити, щоб замінити. Тепер, ще зашпаклювати треба, і не пам'ятаю чи фарба такого кольору з ремонта лишилася. (Думаю електрик за таку роботу з півтори штуки би взяв, як не більше)
Я от вже себе неодноразово ловив на думці, що тут(на форумі) всі(крім напевно, жартівника Ейрмакса) - самі роблять половину-більшу половину(або й повністю всю роботу) майстрів по ремонту квартир(и) - тому, наче, і виходить, що оренда, чи продаж квартир з ремонтом - трохи вигідна справа.
А от якщо повністю все повісити на чужих майстрів? Якщо повністю зробити в економ/комфорті ремонт майстрами на продаж - чи тут буде хоч якась вигода?
Чи та ж оренда?
Якщо на кожен "пчих"/кожну поломку резетки/змішувача/дверки тумбочки/шафи/туалетного бачка і т.п. - викликати майстра - на скільки тут вигода буде?
Напевно, реальних - 3-4% річних?
Що думаєте про це, панове?
(наголошую, що мова йде лише про економ/комфорт житло - НЕ еліт/люкс і т.п.)
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Додано: Суб 18 гру, 2021 13:08
Успіх равносильно спросить кто сколько тратит на еду, один 100 уе другой 400 уе. Цена одинакового ремонта может в разы отличаться у разных бригад, в зависимости от их аппетитов, эффективности и мастерства. Идеальный мастер сделает ремонт любого уровня, хоть дворец, из самого дешевого набора материалов: гипса, цемента, клея ПВА, белой краски, досок и пенопласта.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 13:23
vitaliian
Просто, якщо мені буде вигідно
купувати готову однуху - робити простий ремонт(на свій смак
) і продавати - то я б хотів би таким займатись, ніж житловою орендою!
Я б тоді міг би свій бізнес тягнути 3-4дні/тиждень (до чого і прагну вже 11 років) і ще + в тому, що міг би дати заробити своїм родичам(татові і брату)
Ми б втрьох робили б ремонт на продаж...
Думаю, що 3 ремонта "на лєгке" ми б робили в рік і всім би вистачало доходу!
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