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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9103910491059106

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:15

vitaliian
То що, з цього☝️ виходить, що справді, якщо б всі тутешні брали на всі роботи майстрів - то заробити на оренді/продажі з ремонтом було б більше менінгіту, ніж реального доходу? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:23

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

vitaliian
Просто, якщо мені буде вигідно купувати готову однуху - робити простий ремонт(на свій смак ;) ) і продавати - то я б хотів би таким займатись, ніж житловою орендою!
Я б тоді міг би свій бізнес тягнути 3-4дні/тиждень (до чого і прагну вже 11 років) і ще + в тому, що міг би дати заробити своїм родичам(татові і брату) :idea:
Ми б втрьох робили б ремонт на продаж...
Думаю, що 3 ремонта "на лєгке" ми б робили в рік і всім би вистачало доходу! :idea:
(бо - одна річ, що робити ремонт умовному Максу, який буде виносити мозок за кожну дрібничку, і зовсім інша річ робити самому/з родичами ремонт "під ключ", де сам керуєш/ухвалюєш весь процес) :idea:
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:28

  vitaliian написав:


что то намутили они с этой развязкой, прямо со второй минуты видно как рассчитали траекторию движения фуры. и левого поворота с кульженков в сторону гостомеля, я что то не наблюдаю...
а на 9:00 поворот направо - мечта дальнобойщика? на кой создавать этот зигзуг?
:evil:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Що думаєте про це, панове?
(наголошую, що мова йде лише про економ/комфорт житло - НЕ еліт/люкс і т.п.)

В экономе, которые снимают за небольшие деньги, люди часто сами, или с помощью родственников, меняют розетки и прохудившуюся сантехнику. В не экономе ничего чинить не нужно, потому что не ломается, или ломается раз в два года.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:29

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Это не "культ дома".
Это навязанная десятилетиями "американская мечта". Очевидно, кому-то в голову пришла гениальная идея, что РН может схавать достаточно большой кусок эммиттированных баксов. НЕ очень финансово грамотные люди влазят в это сверх меры. Но очкень немногие пытаются достичь идеального качества работ. Это некому воплотить. 90+ % рабочих на американском рынке по сравнению с немцами - рукожопы в большей или меньшей степени. Но они так привыкли и им норм.
Считающие деньги, напоказ их не выставляют. Мультимиллионеры зачастую живут в "бабушкиных хрущах". Им нормально, они привыкли, им не надо никому ничего доказывать или понтоваться.
Многие дом покупают после 15 минутного осмотра на опенхаузе. Что они там увидят?

Пентхауз, вилла, лимузин, прайвет джет - эти слова пришли к нам не из русского и не из китайского языков. Самый большой рынок лакшери каров и часов. Самый большой рынок антиквариата и произведений искусства. Яхт и частных самолетов. Пожалуйста, не надо нам рассказывать про американских миллионеров-аскетов из "бабушкиных хрущей", а то у меня уже ком к горлу подкатывает. "Аскетами" они становятся после первого миллиарда.
Помню какую-то американскую передачку про ремонт смотрел (кстати эти передачи тоже не в России и не в Украине придумали лет 50 назад). Там мужичок ремонтировал квартирку в Нью Йорке. Что-то там какой-то стиль хотел воспроизвести. В деталях не помню, но встала у них проблемка: под этот стиль нужны были какие-то особые высокие деревянные плинтуса (ага). Короче, там не такая уж чтобы и очень большая квартира была, но плинтуса эти затянули на 20килотонн.
А в другой передаче, один деятель себе очень хотел каменную панель в гостиную на стену: "обыграть стеночку". 120 куе. Я на этом моменте переключил.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 18 гру, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:36

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:Що думаєте про це, панове?
(наголошую, що мова йде лише про економ/комфорт житло - НЕ еліт/люкс і т.п.)

В экономе, которые снимают за небольшие деньги, люди часто сами, или с помощью родственников, меняют розетки и прохудившуюся сантехнику. В не экономе ничего чинить не нужно, потому что не ломается, или ломается раз в два года.

В економі - ніхто нічого не міняє.
То проблеми квартирантів, раз щось зламалось. Так здається більшість дешевих квартир.
У долярчека хибне уявлення про прибутковість орендного бізнесу.
Frant
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