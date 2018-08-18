Додано: Суб 18 гру, 2021 14:29

rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:

Это не "культ дома".

Это навязанная десятилетиями "американская мечта". Очевидно, кому-то в голову пришла гениальная идея, что РН может схавать достаточно большой кусок эммиттированных баксов. НЕ очень финансово грамотные люди влазят в это сверх меры. Но очкень немногие пытаются достичь идеального качества работ. Это некому воплотить. 90+ % рабочих на американском рынке по сравнению с немцами - рукожопы в большей или меньшей степени. Но они так привыкли и им норм.

Считающие деньги, напоказ их не выставляют. Мультимиллионеры зачастую живут в "бабушкиных хрущах". Им нормально, они привыкли, им не надо никому ничего доказывать или понтоваться.

Многие дом покупают после 15 минутного осмотра на опенхаузе. Что они там увидят? Это не "культ дома".Это навязанная десятилетиями "американская мечта". Очевидно, кому-то в голову пришла гениальная идея, что РН может схавать достаточно большой кусок эммиттированных баксов. НЕ очень финансово грамотные люди влазят в это сверх меры. Но очкень немногие пытаются достичь идеального качества работ. Это некому воплотить. 90+ % рабочих на американском рынке по сравнению с немцами - рукожопы в большей или меньшей степени. Но они так привыкли и им норм.Считающие деньги, напоказ их не выставляют. Мультимиллионеры зачастую живут в "бабушкиных хрущах". Им нормально, они привыкли, им не надо никому ничего доказывать или понтоваться.Многие дом покупают после 15 минутного осмотра на опенхаузе. Что они там увидят?

Пентхауз, вилла, лимузин, прайвет джет - эти слова пришли к нам не из русского и не из китайского языков. Самый большой рынок лакшери каров и часов. Самый большой рынок антиквариата и произведений искусства. Яхт и частных самолетов. Пожалуйста, не надо нам рассказывать про американских миллионеров-аскетов из "бабушкиных хрущей", а то у меня уже ком к горлу подкатывает. "Аскетами" они становятся после первого миллиарда.Помню какую-то американскую передачку про ремонт смотрел (кстати эти передачи тоже не в России и не в Украине придумали лет 50 назад). Там мужичок ремонтировал квартирку в Нью Йорке. Что-то там какой-то стиль хотел воспроизвести. В деталях не помню, но встала у них проблемка: под этот стиль нужны были какие-то особые высокие деревянные плинтуса (ага). Короче, там не такая уж чтобы и очень большая квартира была, но плинтуса эти затянули на 20килотонн.А в другой передаче, один деятель себе очень хотел каменную панель в гостиную на стену: "обыграть стеночку". 120 куе. Я на этом моменте переключил.