vitaliian
То що, з цього☝️ виходить, що справді, якщо б всі тутешні брали на всі роботи майстрів - то заробити на оренді/продажі з ремонтом було б більше менінгіту, ніж реального доходу?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:15
vitaliian
То що, з цього☝️ виходить, що справді, якщо б всі тутешні брали на всі роботи майстрів - то заробити на оренді/продажі з ремонтом було б більше менінгіту, ніж реального доходу?
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:23
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
vitaliian
Просто, якщо мені буде вигідно купувати готову однуху - робити простий ремонт(на свій смак ) і продавати - то я б хотів би таким займатись, ніж житловою орендою!
Я б тоді міг би свій бізнес тягнути 3-4дні/тиждень (до чого і прагну вже 11 років) і ще + в тому, що міг би дати заробити своїм родичам(татові і брату)
Ми б втрьох робили б ремонт на продаж...
Думаю, що 3 ремонта "на лєгке" ми б робили в рік і всім би вистачало доходу!
(бо - одна річ, що робити ремонт умовному Максу, який буде виносити мозок за кожну дрібничку, і зовсім інша річ робити самому/з родичами ремонт "під ключ", де сам керуєш/ухвалюєш весь процес)
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:28
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В экономе, которые снимают за небольшие деньги, люди часто сами, или с помощью родственников, меняют розетки и прохудившуюся сантехнику. В не экономе ничего чинить не нужно, потому что не ломается, или ломается раз в два года.
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:29
Пентхауз, вилла, лимузин, прайвет джет - эти слова пришли к нам не из русского и не из китайского языков. Самый большой рынок лакшери каров и часов. Самый большой рынок антиквариата и произведений искусства. Яхт и частных самолетов. Пожалуйста, не надо нам рассказывать про американских миллионеров-аскетов из "бабушкиных хрущей", а то у меня уже ком к горлу подкатывает. "Аскетами" они становятся после первого миллиарда.
Помню какую-то американскую передачку про ремонт смотрел (кстати эти передачи тоже не в России и не в Украине придумали лет 50 назад). Там мужичок ремонтировал квартирку в Нью Йорке. Что-то там какой-то стиль хотел воспроизвести. В деталях не помню, но встала у них проблемка: под этот стиль нужны были какие-то особые высокие деревянные плинтуса (ага). Короче, там не такая уж чтобы и очень большая квартира была, но плинтуса эти затянули на 20килотонн.
А в другой передаче, один деятель себе очень хотел каменную панель в гостиную на стену: "обыграть стеночку". 120 куе. Я на этом моменте переключил.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 18 гру, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 гру, 2021 15:20
Я даю ключі прорабу від бетонного паралепіпеда і забираю від "заходь і живи" тільки без меблі.
А що тебе хвилює, власне?
Додано: Суб 18 гру, 2021 16:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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