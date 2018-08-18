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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9104910591069107

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:34

  flyman написав:
  Успіх написав:vitaliian
То що, з цього☝️ виходить, що справді, якщо б всі тутешні брали на всі роботи майстрів - то заробити на оренді/продажі з ремонтом було б більше менінгіту, ніж реального доходу? :roll:

Я даю ключі прорабу від бетонного паралепіпеда і забираю від "заходь і живи" тільки без меблі.
А що тебе хвилює, власне?

Всі ми бачили фотки того, де "заходь і живи"
Якраз для тих, кому й приміська електричка - зручний і комфортний транспорт :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:09

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Недавно узнал бюджет области где сейчас живу на 2022 год - равен бюджету 2,5 шулявских мостов. Поэтому Трибека был/а права - Киев будет и дальше развиваться - а регионы - уходить в депресняк.



О, круто, такой же небольшой разворот и на трассе у Стоянки делают (Житомирская трасса) уже наверное 10 лет осваивают.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я так понимаю ни моста ни метро мы и в 2022 не увидим?
Унуноктий
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