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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 гру, 2021 17:34
flyman написав: Успіх написав:vitaliian
То що, з цього☝️ виходить, що справді, якщо б всі тутешні брали на всі роботи майстрів - то заробити на оренді/продажі з ремонтом було б більше менінгіту, ніж реального доходу?
Я даю ключі прорабу від бетонного паралепіпеда і забираю від "заходь і живи" тільки без меблі.
А що тебе хвилює, власне?
Всі ми бачили фотки того, де "заходь і живи"
Якраз для тих, кому й приміська електричка - зручний і комфортний транспорт
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Додано: Суб 18 гру, 2021 18:09
vitaliian написав: BIGor написав:
Недавно узнал бюджет области где сейчас живу на 2022 год - равен бюджету 2,5 шулявских мостов
. Поэтому Трибека был/а права - Киев будет и дальше развиваться - а регионы - уходить в депресняк.
О, круто, такой же небольшой разворот и на трассе у Стоянки делают (Житомирская трасса) уже наверное 10 лет осваивают.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 18:49
я так понимаю ни моста ни метро мы и в 2022 не увидим?
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