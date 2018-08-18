Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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BIGor написав:Недавно узнал бюджет области где сейчас живу на 2022 год - равен бюджету 2,5шулявских мостов. Поэтому Трибека был/а права - Киев будет и дальше развиваться - а регионы - уходить в депресняк.
О, круто, такой же небольшой разворот и на трассе у Стоянки делают (Житомирская трасса) уже наверное 10 лет осваивают.
airmax78 написав:[ Я свой на стенах думал даже открытым оставить - чтобы было видно, что на стенах никто не экономил - настоящий говноблок, а не какая-то керамичекая куйня. Но наслушавшись rjkz испугался, что однажды усну и не проснусь (от обезвоживания). Заштукатурил.
это вы реально зря нужно было стеклянными панелями закрыть)
Последователи минимализма, блёё. Ну что же в голове у людей. И за это в новой Англии хотят 17 кгрн месяц. Долярчик, как вариант для ремонта в твоей прелести
rjkz написав:[quote= Считающие деньги, напоказ их не выставляют. Мультимиллионеры зачастую живут в "бабушкиных хрущах". Им нормально, они привыкли, им не надо никому ничего доказывать или понтоваться.
Ну это явно перебор уже иногда статейки полистываю по недвиге США, кто из известных личностей что купил. Там суммы просто фантастические проходят, но вот то, что миллионер может жить в бабушатнике, или доме предков хз, в это поверить не могу. Тем более недаига во всем мире считается одним из объектов инвестиуииг
vitaliian написав:Краской по керамоблоку, лучше б не красили кирпич сам по себе красивый, а стулья из эпицентра
Народ вообще с ума сходит от гвнолофтов. Решили кирпич смазать краской, а бетон в спальне вообще не красить.
Лофт это прежде всего высокие потолки и натуральные материалы, стекло, дерево, кирпич, бетон. А то что на картинках - кроссовки абидас, некоторые не видят разницы... примерно как между прадо и китайской копией (те хотя бы по размерам похожи), моя мама машины вообще только по цвету различала.
airmax78 написав:[ Я свой на стенах думал даже открытым оставить - чтобы было видно, что на стенах никто не экономил - настоящий говноблок, а не какая-то керамичекая куйня. Но наслушавшись rjkz испугался, что однажды усну и не проснусь (от обезвоживания). Заштукатурил.
это вы реально зря нужно было стеклянными панелями закрыть)
Последователи минимализма, блёё. Ну что же в голове у людей. И за это в новой Англии хотят 17 кгрн месяц. Долярчик, как вариант для ремонта в твоей прелести
Крім дверей/підлоги і стільниці - все решта НЕ подобається!