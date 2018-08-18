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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9105910691079108>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:09

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Недавно узнал бюджет области где сейчас живу на 2022 год - равен бюджету 2,5 шулявских мостов. Поэтому Трибека был/а права - Киев будет и дальше развиваться - а регионы - уходить в депресняк.



О, круто, такой же небольшой разворот и на трассе у Стоянки делают (Житомирская трасса) уже наверное 10 лет осваивают.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я так понимаю ни моста ни метро мы и в 2022 не увидим?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:41

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:[
Я свой на стенах думал даже открытым оставить - чтобы было видно, что на стенах никто не экономил - настоящий говноблок, а не какая-то керамичекая куйня. Но наслушавшись rjkz испугался, что однажды усну и не проснусь (от обезвоживания). Заштукатурил.

это вы реально зря
нужно было стеклянными панелями закрыть)

Последователи минимализма, блёё. Ну что же в голове у людей. И за это в новой Англии хотят 17 кгрн месяц. Долярчик, как вариант для ремонта в твоей прелести
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hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Краской по керамоблоку, лучше б не красили кирпич сам по себе красивый, а стулья из эпицентра
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:58

  rjkz написав:[quote=
Считающие деньги, напоказ их не выставляют. Мультимиллионеры зачастую живут в "бабушкиных хрущах". Им нормально, они привыкли, им не надо никому ничего доказывать или понтоваться.

Ну это явно перебор уже :mrgreen: иногда статейки полистываю по недвиге США, кто из известных личностей что купил. Там суммы просто фантастические проходят, но вот то, что миллионер может жить в бабушатнике, или доме предков хз, в это поверить не могу. Тем более недаига во всем мире считается одним из объектов инвестиуииг
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:00

  vitaliian написав:Краской по керамоблоку, лучше б не красили кирпич сам по себе красивый, а стулья из эпицентра

Народ вообще с ума сходит от гвнолофтов. Решили кирпич смазать краской, а бетон в спальне вообще не красить. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

посоветуйте кухни недорогие где купить 4 штуки.... говорили в єпике какие то хорошие есть...
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:13

  Хомякоид написав: За 6 лет пока не был в Чабанах все изменилось почти радикально.
Надо уже тянуть метро.



Не соромно за куйню із забитими вікнами яку розводив на гілці?
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:16

  hume написав:
  vitaliian написав:Краской по керамоблоку, лучше б не красили кирпич сам по себе красивый, а стулья из эпицентра

Народ вообще с ума сходит от гвнолофтов. Решили кирпич смазать краской, а бетон в спальне вообще не красить. :mrgreen:

Лофт это прежде всего высокие потолки и натуральные материалы, стекло, дерево, кирпич, бетон. А то что на картинках - кроссовки абидас, некоторые не видят разницы... примерно как между прадо и китайской копией (те хотя бы по размерам похожи), моя мама машины вообще только по цвету различала.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:21

  hume написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:[
Я свой на стенах думал даже открытым оставить - чтобы было видно, что на стенах никто не экономил - настоящий говноблок, а не какая-то керамичекая куйня. Но наслушавшись rjkz испугался, что однажды усну и не проснусь (от обезвоживания). Заштукатурил.

это вы реально зря
нужно было стеклянными панелями закрыть)

Последователи минимализма, блёё. Ну что же в голове у людей. И за это в новой Англии хотят 17 кгрн месяц. Долярчик, как вариант для ремонта в твоей прелести
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Крім дверей/підлоги і стільниці - все решта НЕ подобається!
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