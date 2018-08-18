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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 гру, 2021 20:22
hume написав:
Народ вообще с ума сходит от гвнолофтов. Решили кирпич смазать краской
, а бетон в спальне вообще не красить.
странно, в Новой англии панель...
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Додано: Суб 18 гру, 2021 20:26
vitaliian написав:
Краской по керамоблоку, лучше б не красили кирпич сам по себе красивый
Я б просто керамоблок погрунтував би двічі і все👍🤗
Шкода, що омноблок не такий красивий....
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