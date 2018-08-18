Додано: Суб 18 гру, 2021 21:48

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:

Пентхауз, вилла, лимузин, прайвет джет - эти слова пришли к нам не из русского и не из китайского языков. Самый большой рынок лакшери каров и часов. Самый большой рынок антиквариата и произведений искусства. Яхт и частных самолетов. Пожалуйста, не надо нам рассказывать про американских миллионеров-аскетов из "бабушкиных хрущей", а то у меня уже ком к горлу подкатывает. "Аскетами" они становятся после первого миллиарда.

Помню какую-то американскую передачку про ремонт смотрел (кстати эти передачи тоже не в России и не в Украине придумали лет 50 назад). Там мужичок ремонтировал квартирку в Нью Йорке. Что-то там какой-то стиль хотел воспроизвести. В деталях не помню, но встала у них проблемка: под этот стиль нужны были какие-то особые высокие деревянные плинтуса (ага). Короче, там не такая уж чтобы и очень большая квартира была, но плинтуса эти затянули на 20килотонн.

А в другой передаче, один деятель себе очень хотел каменную панель в гостиную на стену: "обыграть стеночку". 120 куе. Я на этом моменте переключил. Пентхауз, вилла, лимузин, прайвет джет - эти слова пришли к нам не из русского и не из китайского языков. Самый большой рынок лакшери каров и часов. Самый большой рынок антиквариата и произведений искусства. Яхт и частных самолетов. Пожалуйста, не надо нам рассказывать про американских миллионеров-аскетов из "бабушкиных хрущей", а то у меня уже ком к горлу подкатывает. "Аскетами" они становятся после первого миллиарда.Помню какую-то американскую передачку про ремонт смотрел (кстати эти передачи тоже не в России и не в Украине придумали лет 50 назад). Там мужичок ремонтировал квартирку в Нью Йорке. Что-то там какой-то стиль хотел воспроизвести. В деталях не помню, но встала у них проблемка: под этот стиль нужны были какие-то особые высокие деревянные плинтуса (ага). Короче, там не такая уж чтобы и очень большая квартира была, но плинтуса эти затянули на 20килотонн.А в другой передаче, один деятель себе очень хотел каменную панель в гостиную на стену: "обыграть стеночку". 120 куе. Я на этом моменте переключил.

1.Как много американских миллионеров вы знаете лично?2.Население США под 400 млн. Средняя сумма частного состояния наверняка не самая высокая в мире, но одна из.3. В НЙ проживает около половины населения Украины, средняя цена дома крутится в районе 1,5 млн (хоть немного нормальные от тысяч 600 (есть маленький домик в хорошем районе за 314 тысяч, но в состоянии ЭзИз) до....хотел написать про дома, но самым дорогим оказался не дом, а пентхауз"Готовы?"(с)Но если идти по обычной нй улице и смотреть на любой дом, то с вероятностью 90% он стоит миллион+. А их там много.Типа такого:всего 1,7 млн.По странному стечению обстоятельств (саупадения? не думаю) одни из самых выпонтовынных домов - в тн "русских" районах. Именно у американцев дома весьма скромные, зачастую разница между домом богатого американца и не очень - в размере дома и бэкярда. Хотя встречаются очень симпатичные отреставрированные ( не новодел) дома начала прошлого века, с большими ухоженными фронт и бэкярдами ооочень маленькие домики, которые стоят несколько миллионов, но "русских" в них редко встретишь. Разве что пожилых евреев, чьи бабушки-дедушки свалили из еще царской росии.К чему это все?Если в городе или стране так много мультимиллионеров, то найдется среди них какой-то процент ищущий перфекционизм в жилье. Это не может относиться ни ко всем ни к большинству.