Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Пентхауз, вилла, лимузин, прайвет джет - эти слова пришли к нам не из русского и не из китайского языков. Самый большой рынок лакшери каров и часов. Самый большой рынок антиквариата и произведений искусства. Яхт и частных самолетов. Пожалуйста, не надо нам рассказывать про американских миллионеров-аскетов из "бабушкиных хрущей", а то у меня уже ком к горлу подкатывает. "Аскетами" они становятся после первого миллиарда. Помню какую-то американскую передачку про ремонт смотрел (кстати эти передачи тоже не в России и не в Украине придумали лет 50 назад). Там мужичок ремонтировал квартирку в Нью Йорке. Что-то там какой-то стиль хотел воспроизвести. В деталях не помню, но встала у них проблемка: под этот стиль нужны были какие-то особые высокие деревянные плинтуса (ага). Короче, там не такая уж чтобы и очень большая квартира была, но плинтуса эти затянули на 20килотонн. А в другой передаче, один деятель себе очень хотел каменную панель в гостиную на стену: "обыграть стеночку". 120 куе. Я на этом моменте переключил.
1.Как много американских миллионеров вы знаете лично? 2.Население США под 400 млн. Средняя сумма частного состояния наверняка не самая высокая в мире, но одна из. 3. В НЙ проживает около половины населения Украины, средняя цена дома крутится в районе 1,5 млн (хоть немного нормальные от тысяч 600 (есть маленький домик в хорошем районе за 314 тысяч, но в состоянии ЭзИз) до....хотел написать про дома, но самым дорогим оказался не дом, а пентхауз "Готовы?"(с) 169,000,000.00 (Сто шестьдесят девять миллионов долларов) https://www.trulia.com/p/ny/new-york/43 ... 2547743152 . Но если идти по обычной нй улице и смотреть на любой дом, то с вероятностью 90% он стоит миллион+. А их там много. Типа такого: https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/30 ... l-mediaTab всего 1,7 млн. По странному стечению обстоятельств (саупадения? не думаю) одни из самых выпонтовынных домов - в тн "русских" районах. Именно у американцев дома весьма скромные, зачастую разница между домом богатого американца и не очень - в размере дома и бэкярда. Хотя встречаются очень симпатичные отреставрированные ( не новодел) дома начала прошлого века, с большими ухоженными фронт и бэкярдами ооочень маленькие домики, которые стоят несколько миллионов, но "русских" в них редко встретишь. Разве что пожилых евреев, чьи бабушки-дедушки свалили из еще царской росии. К чему это все? Если в городе или стране так много мультимиллионеров, то найдется среди них какой-то процент ищущий перфекционизм в жилье. Это не может относиться ни ко всем ни к большинству.
kingkongovets написав: так вообще смысл в тн есть?
В некоторых ситуациях да. А именно: газ недоступен, с твердым топливом связываться не хотите а мощность подключения электричества маленькая=3-6 кВт. Тогда и выбора особо нет т.к. ТН (геотермальный вода-вода или вода-воздух) дает постоянный, вне зависимости от погоды на улице, коэфициент преобразования т.н. СОР около тройки т.е. позволяет получить из 1 кВт ээ. 3 кВт тепла. Правда уже знаю пару случаев у знакомых, которые повелись на "выгодность" ТН, но он бля тупо сломался, раньше чем подошел срок окупаемости (по сравнению с банальным электрокотлом).
так вот со всеми моими знакомыми, кто на это повелся, именно такая ситуация, а глаза у всех поначалу горели одинаково)
лучше камин с ТА на аварийный случай. но там прайсы тоже недеццкие
rjkz вот что Вы меня воспитываете? Купив 93 метровую квартиру и сделав в ней ремонт чуть выше среднего я попал в новые русские? Или предал светлую мечту об эмиграции в США? Или что? Когда я умру и у меня останется на счёту соткой меньше - что это изменит? Ради чего весь этот аскетизм? Зачем Владу экономить на ремонте своего жилья? Он нуждается? Недоедает? Не сможет купить ещё одну однушку в Эврике?
airmax78 написав:rjkz вот что Вы меня воспитываете? Купив 93 метровую квартиру и сделав в ней ремонт чуть выше среднего я попал в новые русские? Или предал светлую мечту об эмиграции в США? Или что? Когда я умру и у меня останется на счёту соткой меньше - что это изменит? Ради чего весь этот аскетизм? Зачем Владу экономить на ремонте своего жилья? Он нуждается? Недоедает? Не сможет купить ещё одну однушку в Эврике?
сейчас выдохнешь и начнёшь дом строить) бо квартира это херня) даже в тетрисе)