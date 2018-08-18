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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9106910791089109>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:и натуральные материалы, стекло, дерево, кирпич, бетон.

Да, в списке прям одни натуральные материалы
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:57

  Faceless написав:
  vitaliian написав:и натуральные материалы, стекло, дерево, кирпич, бетон.

Да, в списке прям одни натуральные материалы

А что не натурального? Кирпич это глина, бетон это цемент стекло это песок
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:23

  Унуноктий написав:посоветуйте кухни недорогие где купить 4 штуки.... говорили в єпике какие то хорошие есть...

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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:39

Ремонт в ЖК Славутич.
Зображення
Как в районной поликлинике :lol:
При чем цена приличная https://www.atlanta.ua/kiev/object/1komnatnye/236655
За такие деньги есть уже полный фарш с приличным горшком https://profirealt.com.ua/flats/view/59405/
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:48

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:

Пентхауз, вилла, лимузин, прайвет джет - эти слова пришли к нам не из русского и не из китайского языков. Самый большой рынок лакшери каров и часов. Самый большой рынок антиквариата и произведений искусства. Яхт и частных самолетов. Пожалуйста, не надо нам рассказывать про американских миллионеров-аскетов из "бабушкиных хрущей", а то у меня уже ком к горлу подкатывает. "Аскетами" они становятся после первого миллиарда.
Помню какую-то американскую передачку про ремонт смотрел (кстати эти передачи тоже не в России и не в Украине придумали лет 50 назад). Там мужичок ремонтировал квартирку в Нью Йорке. Что-то там какой-то стиль хотел воспроизвести. В деталях не помню, но встала у них проблемка: под этот стиль нужны были какие-то особые высокие деревянные плинтуса (ага). Короче, там не такая уж чтобы и очень большая квартира была, но плинтуса эти затянули на 20килотонн.
А в другой передаче, один деятель себе очень хотел каменную панель в гостиную на стену: "обыграть стеночку". 120 куе. Я на этом моменте переключил.


1.Как много американских миллионеров вы знаете лично?
2.Население США под 400 млн. Средняя сумма частного состояния наверняка не самая высокая в мире, но одна из.
3. В НЙ проживает около половины населения Украины, средняя цена дома крутится в районе 1,5 млн (хоть немного нормальные от тысяч 600 (есть маленький домик в хорошем районе за 314 тысяч, но в состоянии ЭзИз) до....хотел написать про дома, но самым дорогим оказался не дом, а пентхауз
"Готовы?"(с)
169,000,000.00 (Сто шестьдесят девять миллионов долларов)
https://www.trulia.com/p/ny/new-york/43 ... 2547743152
.
Но если идти по обычной нй улице и смотреть на любой дом, то с вероятностью 90% он стоит миллион+. А их там много.
Типа такого:
https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/30 ... l-mediaTab
всего 1,7 млн.
По странному стечению обстоятельств (саупадения? не думаю) одни из самых выпонтовынных домов - в тн "русских" районах. Именно у американцев дома весьма скромные, зачастую разница между домом богатого американца и не очень - в размере дома и бэкярда. Хотя встречаются очень симпатичные отреставрированные ( не новодел) дома начала прошлого века, с большими ухоженными фронт и бэкярдами ооочень маленькие домики, которые стоят несколько миллионов, но "русских" в них редко встретишь. Разве что пожилых евреев, чьи бабушки-дедушки свалили из еще царской росии.
К чему это все?
Если в городе или стране так много мультимиллионеров, то найдется среди них какой-то процент ищущий перфекционизм в жилье. Это не может относиться ни ко всем ни к большинству.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:51

  kingkongovets написав:
drevlyanin написав:
  kingkongovets написав:
так вообще смысл в тн есть?


В некоторых ситуациях да. А именно: газ недоступен, с твердым топливом связываться не хотите а мощность подключения электричества маленькая=3-6 кВт. Тогда и выбора особо нет т.к. ТН (геотермальный вода-вода или вода-воздух) дает постоянный, вне зависимости от погоды на улице, коэфициент преобразования т.н. СОР около тройки т.е. позволяет получить из 1 кВт ээ. 3 кВт тепла.
Правда уже знаю пару случаев у знакомых, которые повелись на "выгодность" ТН, но он бля тупо сломался, раньше чем подошел срок окупаемости (по сравнению с банальным электрокотлом).


так вот со всеми моими знакомыми, кто на это повелся, именно такая ситуация, а глаза у всех поначалу горели одинаково)

лучше камин с ТА на аварийный случай. но там прайсы тоже недеццкие
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:00

rjkz вот что Вы меня воспитываете? Купив 93 метровую квартиру и сделав в ней ремонт чуть выше среднего я попал в новые русские? Или предал светлую мечту об эмиграции в США? Или что? Когда я умру и у меня останется на счёту соткой меньше - что это изменит? Ради чего весь этот аскетизм? Зачем Владу экономить на ремонте своего жилья? Он нуждается? Недоедает? Не сможет купить ещё одну однушку в Эврике?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:10

  airmax78 написав:rjkz вот что Вы меня воспитываете? Купив 93 метровую квартиру и сделав в ней ремонт чуть выше среднего я попал в новые русские? Или предал светлую мечту об эмиграции в США? Или что? Когда я умру и у меня останется на счёту соткой меньше - что это изменит? Ради чего весь этот аскетизм? Зачем Владу экономить на ремонте своего жилья? Он нуждается? Недоедает? Не сможет купить ещё одну однушку в Эврике?

сейчас выдохнешь и начнёшь дом строить)
бо квартира это херня)
даже в тетрисе)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:13

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Пентхауз, вилла, лимузин, прайвет джет - эти слова пришли к нам не из русского и не из китайского языков. Самый большой рынок лакшери каров и часов. Самый большой рынок антиквариата и произведений искусства. Яхт и частных самолетов. Пожалуйста, не надо нам рассказывать про американских миллионеров-аскетов из "бабушкиных хрущей", а то у меня уже ком к горлу подкатывает. "Аскетами" они становятся после первого миллиарда.
Помню какую-то американскую передачку про ремонт смотрел (кстати эти передачи тоже не в России и не в Украине придумали лет 50 назад). Там мужичок ремонтировал квартирку в Нью Йорке. Что-то там какой-то стиль хотел воспроизвести. В деталях не помню, но встала у них проблемка: под этот стиль нужны были какие-то особые высокие деревянные плинтуса (ага). Короче, там не такая уж чтобы и очень большая квартира была, но плинтуса эти затянули на 20килотонн.
А в другой передаче, один деятель себе очень хотел каменную панель в гостиную на стену: "обыграть стеночку". 120 куе. Я на этом моменте переключил.


1.Как много американских миллионеров вы знаете лично?
2.Население США под 400 млн. Средняя сумма частного состояния наверняка не самая высокая в мире, но одна из.
3. В НЙ проживает около половины населения Украины, средняя цена дома крутится в районе 1,5 млн (хоть немного нормальные от тысяч 600 (есть маленький домик в хорошем районе за 314 тысяч, но в состоянии ЭзИз) до....хотел написать про дома, но самым дорогим оказался не дом, а пентхауз
"Готовы?"(с)
169,000,000.00 (Сто шестьдесят девять миллионов долларов)
https://www.trulia.com/p/ny/new-york/43 ... 2547743152
.
Но если идти по обычной нй улице и смотреть на любой дом, то с вероятностью 90% он стоит миллион+. А их там много.
Типа такого:
https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/30 ... l-mediaTab
всего 1,7 млн.
По странному стечению обстоятельств (саупадения? не думаю) одни из самых выпонтовынных домов - в тн "русских" районах. Именно у американцев дома весьма скромные, зачастую разница между домом богатого американца и не очень - в размере дома и бэкярда. Хотя встречаются очень симпатичные отреставрированные ( не новодел) дома начала прошлого века, с большими ухоженными фронт и бэкярдами ооочень маленькие домики, которые стоят несколько миллионов, но "русских" в них редко встретишь. Разве что пожилых евреев, чьи бабушки-дедушки свалили из еще царской росии.
К чему это все?
Если в городе или стране так много мультимиллионеров, то найдется среди них какой-то процент ищущий перфекционизм в жилье. Это не может относиться ни ко всем ни к большинству.

(а)типова мільойнерша і її будинок
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:17

  Ромасик написав:Ремонт в ЖК Славутич.
Зображення
Как в районной поликлинике :lol:
При чем цена приличная https://www.atlanta.ua/kiev/object/1komnatnye/236655
За такие деньги есть уже полный фарш с приличным горшком https://profirealt.com.ua/flats/view/59405/

Капец конечно. Как можно такое делать - не понимаю. Почему было не перепродать без "ремонта"?
airmax78
 
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