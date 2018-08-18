Додано: Суб 18 гру, 2021 22:56

hume написав: rjkz написав: [quote=

Считающие деньги, напоказ их не выставляют. Мультимиллионеры зачастую живут в "бабушкиных хрущах". Им нормально, они привыкли, им не надо никому ничего доказывать или понтоваться.

[quote=Считающие деньги, напоказ их не выставляют. Мультимиллионеры зачастую живут в "бабушкиных хрущах". Им нормально, они привыкли, им не надо никому ничего доказывать или понтоваться.

Ну это явно перебор уже иногда статейки полистываю по недвиге США, кто из известных личностей что купил. Там суммы просто фантастические проходят, но вот то, что миллионер может жить в бабушатнике, или доме предков хз, в это поверить не могу. Тем более недаига во всем мире считается одним из объектов инвестиуииг Ну это явно перебор ужеиногда статейки полистываю по недвиге США, кто из известных личностей что купил. Там суммы просто фантастические проходят, но вот то, что миллионер может жить в бабушатнике, или доме предков хз, в это поверить не могу. Тем более недаига во всем мире считается одним из объектов инвестиуииг

Я уже пару раз писал про бывшего одессита, который живет в 3 бедрумном хруще (1956 год постройки дом), состояние квартиры - "после бабушки".3 детей.Старшая закончила МИТ и сейчас преподает в Стэнфорде. Оба - Лига Плюща.Средний и младщий пока в школе.Занимается как раз инвестированием."Известных личностей" - не так много. Миллионеров на порядки (я именно порядки имею ввиду) больще.Давайте с другого конца зайдем.В НЙ минималка 15 баксов в час. На нее уже наверное кроме русскоязычных без инглиша хоуматтендентов (уход за пожилыми) не работает. Даже грузчики на скаладах имеют 20+. Я-бы сказал, что где-то до 5% работают на до 20 в час (40 куе в год)Есть те, кто не хочет работать, они сидят на разных программах, которые дают эквивалент 5 куе в месяц.Те кто работает в большинстве своем имеют диапазон 30-50 долларов в час. Это 60-100 куе в год. Жто очень не много, но нормально. Это самая большая часть. %%50.Если в семье двое работают, то это 120-200 куе на домохозяйство.По самому минимуму, семья с арендой, питанием дома, простой одеждой, пользованием ОТ, может жить на 30 куе в год. Можно и меньше, но это уже будет совсем жесткая экономия.Выше 100 (100-200) куе в год тоже очень значительная часть%%30.И свыше 300 %%10.Это все о наемных работниках.Сами можете посчитать сколько людей могут за 10-15 лет стать миллионерами и мультимиллионерами?И на это наложить тот факт, что с точки зрения условного Эйрмакса,90% НЙ недвиги - это шлак. То есть, пентхаузов с видом на ЦП - единицы, а миллионеров - миллионы. На всех просто не хватит, поэтому они и не пытаются.