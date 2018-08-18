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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9106910791089109

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:36

  airmax78 написав:Капец конечно. Как можно такое делать - не понимаю. Почему было не перепродать без "ремонта"?

та я вот как раз ищу в приоритете без ремонта (не хочу платить за концептуальные доски в квартире и кучу ненужной мне бытовой техники), но такое ощущение, что все, кто не успел слиться по переуступке, заходят в "ремонт". И получается всегда вот такое: несуразная плитка под мрамор и замурованный короб подвесной системы с полкой для туалетной бумаги.
Но я здесь я даже поржал :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:41

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Капец конечно. Как можно такое делать - не понимаю. Почему было не перепродать без "ремонта"?

та я вот как раз ищу в приоритете без ремонта (не хочу платить за концептуальные доски в квартире и кучу ненужной мне бытовой техники), но такое ощущение, что все, кто не успел слиться по переуступке, заходят в "ремонт". И получается всегда вот такое: несуразная плитка под мрамор и замурованный короб подвесной системы с полкой для туалетной бумаги.
Но я здесь я даже поржал :lol:

Плитка там редкое УГ. Не понимаю: мегатонны готовых интерьеров санузлов в интернете. В магазинах плитки - готовые решения. Ну как такое творить можно? По деньгам-то это не на много дешевле вышло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:51

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Капец конечно. Как можно такое делать - не понимаю. Почему было не перепродать без "ремонта"?

та я вот как раз ищу в приоритете без ремонта (не хочу платить за концептуальные доски в квартире и кучу ненужной мне бытовой техники), но такое ощущение, что все, кто не успел слиться по переуступке, заходят в "ремонт". И получается всегда вот такое: несуразная плитка под мрамор и замурованный короб подвесной системы с полкой для туалетной бумаги.
Но я здесь я даже поржал :lol:

Плитка там редкое УГ. Не понимаю: мегатонны готовых интерьеров санузлов в интернете. В магазинах плитки - готовые решения. Ну как такое творить можно? По деньгам-то это не на много дешевле вышло.

а мне нравится, вечно не выходящий из моды дизайн
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:56

  hume написав:
  rjkz написав:[quote=
Считающие деньги, напоказ их не выставляют. Мультимиллионеры зачастую живут в "бабушкиных хрущах". Им нормально, они привыкли, им не надо никому ничего доказывать или понтоваться.

Ну это явно перебор уже :mrgreen: иногда статейки полистываю по недвиге США, кто из известных личностей что купил. Там суммы просто фантастические проходят, но вот то, что миллионер может жить в бабушатнике, или доме предков хз, в это поверить не могу. Тем более недаига во всем мире считается одним из объектов инвестиуииг


Я уже пару раз писал про бывшего одессита, который живет в 3 бедрумном хруще (1956 год постройки дом), состояние квартиры - "после бабушки".
3 детей.
Старшая закончила МИТ и сейчас преподает в Стэнфорде. Оба - Лига Плюща.
Средний и младщий пока в школе.
Занимается как раз инвестированием.
"Известных личностей" - не так много. Миллионеров на порядки (я именно порядки имею ввиду) больще.
Давайте с другого конца зайдем.
В НЙ минималка 15 баксов в час. На нее уже наверное кроме русскоязычных без инглиша хоуматтендентов (уход за пожилыми) не работает. Даже грузчики на скаладах имеют 20+. Я-бы сказал, что где-то до 5% работают на до 20 в час (40 куе в год)
Есть те, кто не хочет работать, они сидят на разных программах, которые дают эквивалент 5 куе в месяц.
Те кто работает в большинстве своем имеют диапазон 30-50 долларов в час. Это 60-100 куе в год. Жто очень не много, но нормально. Это самая большая часть. %%50.
Если в семье двое работают, то это 120-200 куе на домохозяйство.
По самому минимуму, семья с арендой, питанием дома, простой одеждой, пользованием ОТ, может жить на 30 куе в год. Можно и меньше, но это уже будет совсем жесткая экономия.
Выше 100 (100-200) куе в год тоже очень значительная часть%%30.
И свыше 300 %%10.
Это все о наемных работниках.
Сами можете посчитать сколько людей могут за 10-15 лет стать миллионерами и мультимиллионерами?
И на это наложить тот факт, что с точки зрения условного Эйрмакса,90% НЙ недвиги - это шлак. То есть, пентхаузов с видом на ЦП - единицы, а миллионеров - миллионы. На всех просто не хватит, поэтому они и не пытаются.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 23:13

  airmax78 написав:rjkz вот что Вы меня воспитываете? Купив 93 метровую квартиру и сделав в ней ремонт чуть выше среднего я попал в новые русские? Или предал светлую мечту об эмиграции в США? Или что? Когда я умру и у меня останется на счёту соткой меньше - что это изменит? Ради чего весь этот аскетизм? Зачем Владу экономить на ремонте своего жилья? Он нуждается? Недоедает? Не сможет купить ещё одну однушку в Эврике?


Какие у вас интересы или цели в жизни кроме квартиры? (коллекционирование, путешествия, вышивание крестиком?)
Вы очень открыты тут на форуме, кто читал вас с самого начала и помнит все ваши истории, понимает каким трудом и временем достается эта квартира.
Что-бы изменилось в худшую для вас сторону, если-бы 20 лет назад купили за 30 куе 2к и на 10-ку сделали там ремонт?
Остальное время жили-бы другими целями на которые были-ьы деньги.
Вы захотели построить "памятник себе нерукотворный"(С).
И в процессе созидания наполняли этим форум.
Что вас удивляет, что "плинтуса скрытого монтажа" стали нарицательными?
Нсли вы не знаете куда приложить лишнюю "сотку на счету", то у вас явно кризис жанра.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 23:45

  airmax78 написав:rjkz вот что Вы меня воспитываете? Купив 93 метровую квартиру и сделав в ней ремонт чуть выше среднего я попал в новые русские? Или предал светлую мечту об эмиграции в США? Или что? Когда я умру и у меня останется на счёту соткой меньше - что это изменит? Ради чего весь этот аскетизм? Зачем Владу экономить на ремонте своего жилья? Он нуждается? Недоедает? Не сможет купить ещё одну однушку в Эврике?

Ви показуєте поганий приклад молоді.
Усіляким долярчекам і успіхам.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 23:48

  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz вот что Вы меня воспитываете? Купив 93 метровую квартиру и сделав в ней ремонт чуть выше среднего я попал в новые русские? Или предал светлую мечту об эмиграции в США? Или что? Когда я умру и у меня останется на счёту соткой меньше - что это изменит? Ради чего весь этот аскетизм? Зачем Владу экономить на ремонте своего жилья? Он нуждается? Недоедает? Не сможет купить ещё одну однушку в Эврике?


Какие у вас интересы или цели в жизни кроме квартиры? (коллекционирование, путешествия, вышивание крестиком?)
Вы очень открыты тут на форуме, кто читал вас с самого начала и помнит все ваши истории, понимает каким трудом и временем достается эта квартира.
Что-бы изменилось в худшую для вас сторону, если-бы 20 лет назад купили за 30 куе 2к и на 10-ку сделали там ремонт?
Остальное время жили-бы другими целями на которые были-ьы деньги.
Вы захотели построить "памятник себе нерукотворный"(С).
И в процессе созидания наполняли этим форум.
Что вас удивляет, что "плинтуса скрытого монтажа" стали нарицательными?
Нсли вы не знаете куда приложить лишнюю "сотку на счету", то у вас явно кризис жанра.

20 лет назад у меня не было 30 куе. на покупку и тем более ещё 10ки на ремонт. Я тогда только начал работать. Я захотел пожить в хороших условиях. Мне ж уже не 25 лет и дальше по арендным квартирам скитаться. Если есть у меня такая возможность - какого черта я должен думать о том где живёт еврей-миллионер в Нью Йорке? Какое мне до него дело? Умрёт этот еврей, проживший свою жизнь в бабушатнике, лигоплющевские дети купят на его деньги себе по яхте и новому дому и будут ему очень благодарны. А его похоронят в стареньком побитом молью лапсердачке.
airmax78
 
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