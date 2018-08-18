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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 гру, 2021 22:36
airmax78 написав:
Капец конечно. Как можно такое делать - не понимаю. Почему было не перепродать без "ремонта"?
та я вот как раз ищу в приоритете без ремонта (не хочу платить за концептуальные доски в квартире и кучу ненужной мне бытовой техники), но такое ощущение, что все, кто не успел слиться по переуступке, заходят в "ремонт". И получается всегда вот такое: несуразная плитка под мрамор и замурованный короб подвесной системы с полкой для туалетной бумаги.
Но я здесь я даже поржал
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Ромасик
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Додано: Суб 18 гру, 2021 22:41
Ромасик написав: airmax78 написав:
Капец конечно. Как можно такое делать - не понимаю. Почему было не перепродать без "ремонта"?
та я вот как раз ищу в приоритете без ремонта (не хочу платить за концептуальные доски в квартире и кучу ненужной мне бытовой техники), но такое ощущение, что все, кто не успел слиться по переуступке, заходят в "ремонт". И получается всегда вот такое: несуразная плитка под мрамор и замурованный короб подвесной системы с полкой для туалетной бумаги.
Но я здесь я даже поржал
Плитка там редкое УГ. Не понимаю: мегатонны готовых интерьеров санузлов в интернете. В магазинах плитки - готовые решения. Ну как такое творить можно? По деньгам-то это не на много дешевле вышло.
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airmax78
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Додано: Суб 18 гру, 2021 22:51
airmax78 написав: Ромасик написав: airmax78 написав:
Капец конечно. Как можно такое делать - не понимаю. Почему было не перепродать без "ремонта"?
та я вот как раз ищу в приоритете без ремонта (не хочу платить за концептуальные доски в квартире и кучу ненужной мне бытовой техники), но такое ощущение, что все, кто не успел слиться по переуступке, заходят в "ремонт". И получается всегда вот такое: несуразная плитка под мрамор и замурованный короб подвесной системы с полкой для туалетной бумаги.
Но я здесь я даже поржал
Плитка там редкое УГ. Не понимаю: мегатонны готовых интерьеров санузлов в интернете. В магазинах плитки - готовые решения. Ну как такое творить можно? По деньгам-то это не на много дешевле вышло.
а мне нравится, вечно не выходящий из моды дизайн
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Додано: Суб 18 гру, 2021 22:56
hume написав: rjkz написав:
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Считающие деньги, напоказ их не выставляют. Мультимиллионеры зачастую живут в "бабушкиных хрущах". Им нормально, они привыкли, им не надо никому ничего доказывать или понтоваться.
Ну это явно перебор уже
иногда статейки полистываю по недвиге США, кто из известных личностей что купил. Там суммы просто фантастические проходят, но вот то, что миллионер может жить в бабушатнике, или доме предков хз, в это поверить не могу. Тем более недаига во всем мире считается одним из объектов инвестиуииг
Я уже пару раз писал про бывшего одессита, который живет в 3 бедрумном хруще (1956 год постройки дом), состояние квартиры - "после бабушки".
3 детей.
Старшая закончила МИТ и сейчас преподает в Стэнфорде. Оба - Лига Плюща.
Средний и младщий пока в школе.
Занимается как раз инвестированием.
"Известных личностей" - не так много. Миллионеров на порядки (я именно порядки имею ввиду) больще.
Давайте с другого конца зайдем.
В НЙ минималка 15 баксов в час. На нее уже наверное кроме русскоязычных без инглиша хоуматтендентов (уход за пожилыми) не работает. Даже грузчики на скаладах имеют 20+. Я-бы сказал, что где-то до 5% работают на до 20 в час (40 куе в год)
Есть те, кто не хочет работать, они сидят на разных программах, которые дают эквивалент 5 куе в месяц.
Те кто работает в большинстве своем имеют диапазон 30-50 долларов в час. Это 60-100 куе в год. Жто очень не много, но нормально. Это самая большая часть. %%50.
Если в семье двое работают, то это 120-200 куе на домохозяйство.
По самому минимуму, семья с арендой, питанием дома, простой одеждой, пользованием ОТ, может жить на 30 куе в год. Можно и меньше, но это уже будет совсем жесткая экономия.
Выше 100 (100-200) куе в год тоже очень значительная часть%%30.
И свыше 300 %%10.
Это все о наемных работниках.
Сами можете посчитать сколько людей могут за 10-15 лет стать миллионерами и мультимиллионерами?
И на это наложить тот факт, что с точки зрения условного Эйрмакса,90% НЙ недвиги - это шлак. То есть, пентхаузов с видом на ЦП - единицы, а миллионеров - миллионы. На всех просто не хватит, поэтому они и не пытаются.
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rjkz
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Додано: Суб 18 гру, 2021 23:13
airmax78 написав:rjkz
вот что Вы меня воспитываете? Купив 93 метровую квартиру и сделав в ней ремонт чуть выше среднего я попал в новые русские? Или предал светлую мечту об эмиграции в США? Или что? Когда я умру и у меня останется на счёту соткой меньше - что это изменит? Ради чего весь этот аскетизм? Зачем Владу экономить на ремонте своего жилья? Он нуждается? Недоедает? Не сможет купить ещё одну однушку в Эврике?
Какие у вас интересы или цели в жизни кроме квартиры? (коллекционирование, путешествия, вышивание крестиком?)
Вы очень открыты тут на форуме, кто читал вас с самого начала и помнит все ваши истории, понимает каким трудом и временем достается эта квартира.
Что-бы изменилось в худшую для вас сторону, если-бы 20 лет назад купили за 30 куе 2к и на 10-ку сделали там ремонт?
Остальное время жили-бы другими целями на которые были-ьы деньги.
Вы захотели построить "памятник себе нерукотворный"(С).
И в процессе созидания наполняли этим форум.
Что вас удивляет, что "плинтуса скрытого монтажа" стали нарицательными?
Нсли вы не знаете куда приложить лишнюю "сотку на счету", то у вас явно кризис жанра.
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rjkz
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Додано: Суб 18 гру, 2021 23:48
rjkz написав: airmax78 написав:rjkz
вот что Вы меня воспитываете? Купив 93 метровую квартиру и сделав в ней ремонт чуть выше среднего я попал в новые русские? Или предал светлую мечту об эмиграции в США? Или что? Когда я умру и у меня останется на счёту соткой меньше - что это изменит? Ради чего весь этот аскетизм? Зачем Владу экономить на ремонте своего жилья? Он нуждается? Недоедает? Не сможет купить ещё одну однушку в Эврике?
Какие у вас интересы или цели в жизни кроме квартиры? (коллекционирование, путешествия, вышивание крестиком?)
Вы очень открыты тут на форуме, кто читал вас с самого начала и помнит все ваши истории, понимает каким трудом и временем достается эта квартира.
Что-бы изменилось в худшую для вас сторону, если-бы 20 лет назад купили за 30 куе 2к и на 10-ку сделали там ремонт?
Остальное время жили-бы другими целями на которые были-ьы деньги.
Вы захотели построить "памятник себе нерукотворный"(С).
И в процессе созидания наполняли этим форум.
Что вас удивляет, что "плинтуса скрытого монтажа" стали нарицательными?
Нсли вы не знаете куда приложить лишнюю "сотку на счету", то у вас явно кризис жанра.
20 лет назад у меня не было 30 куе. на покупку и тем более ещё 10ки на ремонт. Я тогда только начал работать. Я захотел пожить в хороших условиях. Мне ж уже не 25 лет и дальше по арендным квартирам скитаться. Если есть у меня такая возможность - какого черта я должен думать о том где живёт еврей-миллионер в Нью Йорке? Какое мне до него дело? Умрёт этот еврей, проживший свою жизнь в бабушатнике, лигоплющевские дети купят на его деньги себе по яхте и новому дому и будут ему очень благодарны. А его похоронят в стареньком побитом молью лапсердачке.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 00:43
rjkz намекну в чем вы не правы, хуже всего ничего не хотеть, такие люди лежат сутками на кровати и смотрят в потолок, они даже в интернет не заходят, потому что им там ничего не надо. От этого состояния нет ни терапии ни лекарств. Так что с точки зрения мотивации у господина из Одессы всё ок, квартира и ремонт долгое время вдохновляли его на подвиги. Когда заселится придётся искать другое вдохновение. На этом этапе могут появиться сложности... Чего хотеть человеку у которого всё есть? Нужно поехать крышей и захотеть все деньги мира.
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vitaliian
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Додано: Нед 19 гру, 2021 01:38
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:rjkz
вот что Вы меня воспитываете? Купив 93 метровую квартиру и сделав в ней ремонт чуть выше среднего я попал в новые русские? Или предал светлую мечту об эмиграции в США? Или что? Когда я умру и у меня останется на счёту соткой меньше - что это изменит? Ради чего весь этот аскетизм? Зачем Владу экономить на ремонте своего жилья? Он нуждается? Недоедает? Не сможет купить ещё одну однушку в Эврике?
Какие у вас интересы или цели в жизни кроме квартиры? (коллекционирование, путешествия, вышивание крестиком?)
Вы очень открыты тут на форуме, кто читал вас с самого начала и помнит все ваши истории, понимает каким трудом и временем достается эта квартира.
Что-бы изменилось в худшую для вас сторону, если-бы 20 лет назад купили за 30 куе 2к и на 10-ку сделали там ремонт?
Остальное время жили-бы другими целями на которые были-ьы деньги.
Вы захотели построить "памятник себе нерукотворный"(С).
И в процессе созидания наполняли этим форум.
Что вас удивляет, что "плинтуса скрытого монтажа" стали нарицательными?
Нсли вы не знаете куда приложить лишнюю "сотку на счету", то у вас явно кризис жанра.
20 лет назад у меня не было 30 куе. на покупку и тем более ещё 10ки на ремонт. Я тогда только начал работать. Я захотел пожить в хороших условиях. Мне ж уже не 25 лет и дальше по арендным квартирам скитаться. Если есть у меня такая возможность - какого черта я должен думать о том где живёт еврей-миллионер в Нью Йорке? Какое мне до него дело? Умрёт этот еврей, проживший свою жизнь в бабушатнике, лигоплющевские дети купят на его деньги себе по яхте и новому дому и будут ему очень благодарны. А его похоронят в стареньком побитом молью лапсердачке.
Не знаю или он еврей. Вполне может быть. Но не такой как вы нарисовали.
Нормальный мужик лет 55. Вполне спортивного и здрорового вида.
Если вы не в курсе, выпускникам Лиги сходу десятку в месяц дают минимум. Работодатели их "разбирают" задолго до выпуска. Да и они сами могут перебирать работодателями. Так что думаю, свои яхты и дома, если или когда захотят купят себе сами.
Помнится, вы говорили, что за зп в 10 куе готовы ехать куда угодно.
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rjkz
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Додано: Нед 19 гру, 2021 01:53
vitaliian написав:rjkz
намекну в чем вы не правы, хуже всего ничего не хотеть, такие люди лежат сутками на кровати и смотрят в потолок, они даже в интернет не заходят, потому что им там ничего не надо. От этого состояния нет ни терапии ни лекарств. Так что с точки зрения мотивации у господина из Одессы всё ок, квартира и ремонт долгое время вдохновляли его на подвиги. Когда заселится придётся искать другое вдохновение. На этом этапе могут появиться сложности... Чего хотеть человеку у которого всё есть? Нужно поехать крышей и захотеть все деньги мира.
В чем-же я не прав?
Хотеть - это очень, очень полезно.
я не знаю, на что останутся аремя, силы и деньги, а главное - мотивация, у "господина из Одессы". Влад точно подметил, что такой ценой давшаяся квартира превратилась в якорь.
У него очень неплохой бэкграунд, но он сам себя считает старым для каких-то больщих целей. А он моложе меня. Это и печально. Когда-то он спорил с Бигом и просто не понимал его. А там чувак с раскрепощенным мышлением. Порой видит простые ответы на непростые вопросы. "Все просто" (ТМ Биг539) Со своими прибамбасами. Жаль что ущел с форума.
А господин из Одессы ищет сложности там где их нет. Один пример с "как вы будете выглядеть на этом велосипеде" чего стоит. У меня нет вопроса как я выгляжу на карусели, велосипеде или верхом на корове.
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rjkz
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