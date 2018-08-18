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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 гру, 2021 08:12
потолок, люстра и входная дверь красивые.
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vitaliian
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Додано: Нед 19 гру, 2021 09:24
rjkz написав: vitaliian написав:rjkz
намекну в чем вы не правы, хуже всего ничего не хотеть, такие люди лежат сутками на кровати и смотрят в потолок, они даже в интернет не заходят, потому что им там ничего не надо. От этого состояния нет ни терапии ни лекарств. Так что с точки зрения мотивации у господина из Одессы всё ок, квартира и ремонт долгое время вдохновляли его на подвиги. Когда заселится придётся искать другое вдохновение. На этом этапе могут появиться сложности... Чего хотеть человеку у которого всё есть? Нужно поехать крышей и захотеть все деньги мира.
В чем-же я не прав?
Хотеть - это очень, очень полезно.
я не знаю, на что останутся аремя, силы и деньги, а главное - мотивация, у "господина из Одессы". Влад точно подметил, что такой ценой давшаяся квартира превратилась в якорь.
У него очень неплохой бэкграунд, но он сам себя считает старым для каких-то больщих целей. А он моложе меня. Это и печально. Когда-то он спорил с Бигом и просто не понимал его. А там чувак с раскрепощенным мышлением. Порой видит простые ответы на непростые вопросы. "Все просто" (ТМ Биг539) Со своими прибамбасами. Жаль что ущел с форума.
А господин из Одессы ищет сложности там где их нет. Один пример с "как вы будете выглядеть на этом велосипеде" чего стоит. У меня нет вопроса как я выгляжу на карусели, велосипеде или верхом на корове.
Ви не праві в тому, що не варто вступати в дебати з ірпіньською бухгалтершою-самокатчицею. Тому що рівень інтелекта у неї - як у дерева, у дуба. Представниця соціальних низів, малоосвічена і вперта, неначе віслюк.
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Frant
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Додано: Нед 19 гру, 2021 10:23
Тоже мне. Ылита нашлась...
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Додано: Нед 19 гру, 2021 10:30
Frant написав: rjkz написав: vitaliian написав:rjkz
намекну в чем вы не правы, хуже всего ничего не хотеть, такие люди лежат сутками на кровати и смотрят в потолок, они даже в интернет не заходят, потому что им там ничего не надо. От этого состояния нет ни терапии ни лекарств. Так что с точки зрения мотивации у господина из Одессы всё ок, квартира и ремонт долгое время вдохновляли его на подвиги. Когда заселится придётся искать другое вдохновение. На этом этапе могут появиться сложности... Чего хотеть человеку у которого всё есть? Нужно поехать крышей и захотеть все деньги мира.
В чем-же я не прав?
Хотеть - это очень, очень полезно.
я не знаю, на что останутся аремя, силы и деньги, а главное - мотивация, у "господина из Одессы". Влад точно подметил, что такой ценой давшаяся квартира превратилась в якорь.
У него очень неплохой бэкграунд, но он сам себя считает старым для каких-то больщих целей. А он моложе меня. Это и печально. Когда-то он спорил с Бигом и просто не понимал его. А там чувак с раскрепощенным мышлением. Порой видит простые ответы на непростые вопросы. "Все просто" (ТМ Биг539) Со своими прибамбасами. Жаль что ущел с форума.
А господин из Одессы ищет сложности там где их нет. Один пример с "как вы будете выглядеть на этом велосипеде" чего стоит. У меня нет вопроса как я выгляжу на карусели, велосипеде или верхом на корове.
Ви не праві в тому, що не варто вступати в дебати з ірпіньською бухгалтершою-самокатчицею. Тому що рівень інтелекта у неї - як у дерева, у дуба. Представниця соціальних низів, малоосвічена і вперта, неначе віслюк.
Ты больное на голову существо невоспитанное и беспардонное, получающее удовлетворение когда тебя посылают накуй, для этого ты пишешь здесь гадости, нарываясь чтобы тебя посылали.
Модерация это покорно терпит...
Иди к психиатру. Убожество.
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vitaliian
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Додано: Нед 19 гру, 2021 11:02
Максим ты жене машину купил?
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