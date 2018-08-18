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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9107910891099110

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 08:12

  adeges написав:
  vitaliian написав:Лофт это прежде всего высокие потолки и натуральные материалы, стекло, дерево, кирпич, бетон.


Оно или тоже подделка? Судя по отсутствию бетона, я думаю все же подделка ;)

Зображення
потолок, люстра и входная дверь красивые.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 09:24

  rjkz написав:
  vitaliian написав:rjkz намекну в чем вы не правы, хуже всего ничего не хотеть, такие люди лежат сутками на кровати и смотрят в потолок, они даже в интернет не заходят, потому что им там ничего не надо. От этого состояния нет ни терапии ни лекарств. Так что с точки зрения мотивации у господина из Одессы всё ок, квартира и ремонт долгое время вдохновляли его на подвиги. Когда заселится придётся искать другое вдохновение. На этом этапе могут появиться сложности... Чего хотеть человеку у которого всё есть? Нужно поехать крышей и захотеть все деньги мира.


В чем-же я не прав?
Хотеть - это очень, очень полезно.
я не знаю, на что останутся аремя, силы и деньги, а главное - мотивация, у "господина из Одессы". Влад точно подметил, что такой ценой давшаяся квартира превратилась в якорь.
У него очень неплохой бэкграунд, но он сам себя считает старым для каких-то больщих целей. А он моложе меня. Это и печально. Когда-то он спорил с Бигом и просто не понимал его. А там чувак с раскрепощенным мышлением. Порой видит простые ответы на непростые вопросы. "Все просто" (ТМ Биг539) Со своими прибамбасами. Жаль что ущел с форума.
А господин из Одессы ищет сложности там где их нет. Один пример с "как вы будете выглядеть на этом велосипеде" чего стоит. У меня нет вопроса как я выгляжу на карусели, велосипеде или верхом на корове.

Ви не праві в тому, що не варто вступати в дебати з ірпіньською бухгалтершою-самокатчицею. Тому що рівень інтелекта у неї - як у дерева, у дуба. Представниця соціальних низів, малоосвічена і вперта, неначе віслюк.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тоже мне. Ылита нашлась...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 10:30

  Frant написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:rjkz намекну в чем вы не правы, хуже всего ничего не хотеть, такие люди лежат сутками на кровати и смотрят в потолок, они даже в интернет не заходят, потому что им там ничего не надо. От этого состояния нет ни терапии ни лекарств. Так что с точки зрения мотивации у господина из Одессы всё ок, квартира и ремонт долгое время вдохновляли его на подвиги. Когда заселится придётся искать другое вдохновение. На этом этапе могут появиться сложности... Чего хотеть человеку у которого всё есть? Нужно поехать крышей и захотеть все деньги мира.


В чем-же я не прав?
Хотеть - это очень, очень полезно.
я не знаю, на что останутся аремя, силы и деньги, а главное - мотивация, у "господина из Одессы". Влад точно подметил, что такой ценой давшаяся квартира превратилась в якорь.
У него очень неплохой бэкграунд, но он сам себя считает старым для каких-то больщих целей. А он моложе меня. Это и печально. Когда-то он спорил с Бигом и просто не понимал его. А там чувак с раскрепощенным мышлением. Порой видит простые ответы на непростые вопросы. "Все просто" (ТМ Биг539) Со своими прибамбасами. Жаль что ущел с форума.
А господин из Одессы ищет сложности там где их нет. Один пример с "как вы будете выглядеть на этом велосипеде" чего стоит. У меня нет вопроса как я выгляжу на карусели, велосипеде или верхом на корове.

Ви не праві в тому, що не варто вступати в дебати з ірпіньською бухгалтершою-самокатчицею. Тому що рівень інтелекта у неї - як у дерева, у дуба. Представниця соціальних низів, малоосвічена і вперта, неначе віслюк.

Ты больное на голову существо невоспитанное и беспардонное, получающее удовлетворение когда тебя посылают накуй, для этого ты пишешь здесь гадости, нарываясь чтобы тебя посылали.

Модерация это покорно терпит...

Иди к психиатру. Убожество.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Максим ты жене машину купил?
Унуноктий
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