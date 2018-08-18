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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9107910891099110

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 08:12

  adeges написав:
  vitaliian написав:Лофт это прежде всего высокие потолки и натуральные материалы, стекло, дерево, кирпич, бетон.


Оно или тоже подделка? Судя по отсутствию бетона, я думаю все же подделка ;)

Зображення
потолок, люстра и входная дверь красивые.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:35

  vitaliian написав:
  adeges написав:
  vitaliian написав:Лофт это прежде всего высокие потолки и натуральные материалы, стекло, дерево, кирпич, бетон.


Оно или тоже подделка? Судя по отсутствию бетона, я думаю все же подделка ;)

Зображення
потолок, люстра и входная дверь красивые.

Мне кирпичь тоже нра
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:36

  rjkz написав:
  vitaliian написав:rjkz намекну в чем вы не правы, хуже всего ничего не хотеть, такие люди лежат сутками на кровати и смотрят в потолок, они даже в интернет не заходят, потому что им там ничего не надо. От этого состояния нет ни терапии ни лекарств. Так что с точки зрения мотивации у господина из Одессы всё ок, квартира и ремонт долгое время вдохновляли его на подвиги. Когда заселится придётся искать другое вдохновение. На этом этапе могут появиться сложности... Чего хотеть человеку у которого всё есть? Нужно поехать крышей и захотеть все деньги мира.


В чем-же я не прав?
Хотеть - это очень, очень полезно.
я не знаю, на что останутся аремя, силы и деньги, а главное - мотивация, у "господина из Одессы". Влад точно подметил, что такой ценой давшаяся квартира превратилась в якорь.
У него очень неплохой бэкграунд, но он сам себя считает старым для каких-то больщих целей. А он моложе меня. Это и печально. Когда-то он спорил с Бигом и просто не понимал его. А там чувак с раскрепощенным мышлением. Порой видит простые ответы на непростые вопросы. "Все просто" (ТМ Биг539) Со своими прибамбасами. Жаль что ущел с форума.
А господин из Одессы ищет сложности там где их нет. Один пример с "как вы будете выглядеть на этом велосипеде" чего стоит. У меня нет вопроса как я выгляжу на карусели, велосипеде или верхом на корове.

Не обращайте внимания. Сейчас есть целая прослойка отравленных "тренингами личностного роста". Эхо 2005-2008 годов, так сказать.
Точно так же, как в 90-е некоторые зависли на "по-богатому", прослойку прет от скрытых плинтусов. А то, что массы давно переходят на европейский минимализм... Короче, трудно перестроить сознание: "Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!"(С).
С другой стороны, увлечение безобидное - окружающим не мешает. Ну типа как хобби. Опять же, дает неслабо заработать окружающим из малого бизнеса. Сплошной профит для державы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:20 лет назад у меня не было 30 куе. на покупку и тем более ещё 10ки на ремонт. Я тогда только начал работать. Я захотел пожить в хороших условиях. Мне ж уже не 25 лет и дальше по арендным квартирам скитаться. Если есть у меня такая возможность - какого черта я должен думать о том где живёт еврей-миллионер в Нью Йорке? Какое мне до него дело? Умрёт этот еврей, проживший свою жизнь в бабушатнике, лигоплющевские дети купят на его деньги себе по яхте и новому дому и будут ему очень благодарны. А его похоронят в стареньком побитом молью лапсердачке.

Вы не можете видеть себя со стороны, поэтому не понимаете. Вы идете по глубоко проторенной дорожке потребительства, даже с некоторыми заносами. Приличными заносами.
Многие тут это проходили, и оглядываясь назад, на основании жизненного опыта говорят вам, что на самом деле это не так важно чтобы тратить на это год своего бесценного времени.
Если вы не выберетесь из этого кольца потребительства, то могу пованговать, что будет дальше. Это стандартная схема. Вы начнете строить большой дом (это растянется на 10 лет), будете год выбирать машину, которая на 0,1 секунду разгоняется быстрей, чем у местного олигарха, потом найдете себе девушку с товарным видом, мучительный развод с женой, будете покупать машинки девушке. В 75 лет вы будете содержать пару таких девушек с детьми от вас. Если, конечно, на это все хватит денег.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:59

  antey1969 написав:Не обращайте внимания. Сейчас есть целая прослойка отравленных "тренингами личностного роста". Эхо 2005-2008 годов, так сказать.
Точно так же, как в 90-е некоторые зависли на "по-богатому", прослойку прет от скрытых плинтусов. А то, что массы давно переходят на европейский минимализм... Короче, трудно перестроить сознание: "Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!"(С).
С другой стороны, увлечение безобидное - окружающим не мешает. Ну типа как хобби. Опять же, дает неслабо заработать окружающим из малого бизнеса. Сплошной профит для державы.

Скрытые плинтуса это и есть европейский минимализм. Или вы думаете что распродажные ламинат и плитка под испачканный какахами мрамор или кухни из Эпика - имеют отношение к минимализму?
Минимализм - это очень дорого. Потому он и европейский.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:Мне кирпичь тоже нра

Вы будете его мыть, или пылесосить? В швах не будет собираться пыль?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:14

  airmax78 написав:Минимализм - это очень дорого.

У кого нет денег на минимализм пускай живет в ампире.

  airmax78 написав:Потому он и европейский.

В Европе ставят плинтуса скрытого монтажа высотой 20-25см?

Запилите фото своего сантех. шкафа. Там тоже всё очень минималистично?
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:17

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:Мне кирпичь тоже нра

Вы будете его мыть, или пылесосить? В швах не будет собираться пыль?

для этого есть спецаильно обученная... жена :D
но за замечание спасибо. Учту как недостаток.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:28

https://news.finance.ua/ru/news/-/50564 ... ta-i-zemli
Теперь крутые будут ездить не на битках из США и Канады, а на самостоятельно собранных транспортных средствах?
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