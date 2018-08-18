rjkz написав:

vitaliian написав: rjkz намекну в чем вы не правы, хуже всего ничего не хотеть, такие люди лежат сутками на кровати и смотрят в потолок, они даже в интернет не заходят, потому что им там ничего не надо. От этого состояния нет ни терапии ни лекарств. Так что с точки зрения мотивации у господина из Одессы всё ок, квартира и ремонт долгое время вдохновляли его на подвиги. Когда заселится придётся искать другое вдохновение. На этом этапе могут появиться сложности... Чего хотеть человеку у которого всё есть? Нужно поехать крышей и захотеть все деньги мира. намекну в чем вы не правы, хуже всего ничего не хотеть, такие люди лежат сутками на кровати и смотрят в потолок, они даже в интернет не заходят, потому что им там ничего не надо. От этого состояния нет ни терапии ни лекарств. Так что с точки зрения мотивации у господина из Одессы всё ок, квартира и ремонт долгое время вдохновляли его на подвиги. Когда заселится придётся искать другое вдохновение. На этом этапе могут появиться сложности... Чего хотеть человеку у которого всё есть? Нужно поехать крышей и захотеть все деньги мира.

В чем-же я не прав?Хотеть - это очень, очень полезно.я не знаю, на что останутся аремя, силы и деньги, а главное - мотивация, у "господина из Одессы". Влад точно подметил, что такой ценой давшаяся квартира превратилась в якорь.У него очень неплохой бэкграунд, но он сам себя считает старым для каких-то больщих целей. А он моложе меня. Это и печально. Когда-то он спорил с Бигом и просто не понимал его. А там чувак с раскрепощенным мышлением. Порой видит простые ответы на непростые вопросы. "Все просто" (ТМ Биг539) Со своими прибамбасами. Жаль что ущел с форума.А господин из Одессы ищет сложности там где их нет. Один пример с "как вы будете выглядеть на этом велосипеде" чего стоит. У меня нет вопроса как я выгляжу на карусели, велосипеде или верхом на корове.