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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:55
Vlad442 написав: Ромасик написав:
Мне кирпичь тоже нра
Вы будете его мыть, или пылесосить? В швах не будет собираться пыль?
Мыть конечно. Крашеный гипсовый кирпич моется на ура
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adeges
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Додано: Нед 19 гру, 2021 14:34
adeges, зачем гипсовый, я бы кирпичный кирпич покрасил. Жаль, что в современных новостройках его уже не найти
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Ромасик
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Додано: Нед 19 гру, 2021 14:53
Vlad442 написав:
Вы не можете видеть себя со стороны, поэтому не понимаете. Вы идете по глубоко проторенной дорожке потребительства, даже с некоторыми заносами. Приличными заносами.
Многие тут это проходили, и оглядываясь назад, на основании жизненного опыта говорят вам, что на самом деле это не так важно чтобы тратить на это год своего бесценного времени.
Если вы не выберетесь из этого кольца потребительства, то могу пованговать, что будет дальше. Это стандартная схема. Вы начнете строить большой дом (это растянется на 10 лет), будете год выбирать машину, которая на 0,1 секунду разгоняется быстрей, чем у местного олигарха, потом найдете себе девушку с товарным видом, мучительный развод с женой, будете покупать машинки девушке. В 75 лет вы будете содержать пару таких девушек с детьми от вас. Если, конечно, на это все хватит денег.
Я и сам, при случае: не против потроллить Эйра, но вы уж слишком мрачную картинку нарисовали.
ИМХО по сути для него игры с квартирой, это такое временное хобби-перерастет. Мало ли у нас было в жизни увлечений, которые потом стали памятниками деньгам, в большей или меньшей степени. Он втулил много, но несмотря на жалобы о дороговизне(показные), это не ввергло его в какие то особо стесненные обстоятельства. Потому не берите близко к сердцу-он же не ваш непутёвый сын.
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drevlyanin
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