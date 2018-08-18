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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9108910991109111

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:55

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:Мне кирпичь тоже нра

Вы будете его мыть, или пылесосить? В швах не будет собираться пыль?


Мыть конечно. Крашеный гипсовый кирпич моется на ура
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 14:34

adeges, зачем гипсовый, я бы кирпичный кирпич покрасил. Жаль, что в современных новостройках его уже не найти
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 14:53

  Vlad442 написав:Вы не можете видеть себя со стороны, поэтому не понимаете. Вы идете по глубоко проторенной дорожке потребительства, даже с некоторыми заносами. Приличными заносами.
Многие тут это проходили, и оглядываясь назад, на основании жизненного опыта говорят вам, что на самом деле это не так важно чтобы тратить на это год своего бесценного времени.
Если вы не выберетесь из этого кольца потребительства, то могу пованговать, что будет дальше. Это стандартная схема. Вы начнете строить большой дом (это растянется на 10 лет), будете год выбирать машину, которая на 0,1 секунду разгоняется быстрей, чем у местного олигарха, потом найдете себе девушку с товарным видом, мучительный развод с женой, будете покупать машинки девушке. В 75 лет вы будете содержать пару таких девушек с детьми от вас. Если, конечно, на это все хватит денег.


Я и сам, при случае: не против потроллить Эйра, но вы уж слишком мрачную картинку нарисовали.
ИМХО по сути для него игры с квартирой, это такое временное хобби-перерастет. Мало ли у нас было в жизни увлечений, которые потом стали памятниками деньгам, в большей или меньшей степени. Он втулил много, но несмотря на жалобы о дороговизне(показные), это не ввергло его в какие то особо стесненные обстоятельства. Потому не берите близко к сердцу-он же не ваш непутёвый сын.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 15:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Максиму, ремонт в квартире это скучно. То ли дело дом! Вот где есть фантазии разгуляться! Чего только стоят электроплинтуса! Не то что твои скрытого монтажа!
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:00

  Унуноктий написав:Максиму ты жене нормальный лехус купил или заставляет на Шевроле Авео ездить?

Aveo отличная машина. Ни разу меня не подвела. Вспоминаю её с теплотой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:02

  Унуноктий написав:Думаю что то наебнется лет через 8 и подумав ты решишь что нет смысла ремонтировать. И будет стоять поломанное ржаветь

Если через 8 - то грейт сакцесс. Главное чтобы в первый год не наипнулось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:37

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:Ремонт в ЖК Славутич.
Зображення
Как в районной поликлинике :lol:
При чем цена приличная https://www.atlanta.ua/kiev/object/1komnatnye/236655
За такие деньги есть уже полный фарш с приличным горшком https://profirealt.com.ua/flats/view/59405/

Капец конечно. Как можно такое делать - не понимаю. Почему было не перепродать без "ремонта"?

потому что было куплено "под бизнес")))

думаю это яркий пример "чистильщика обуви" пытающегося выйти на рынок аренды, насмотревшегося видосиков типа "пассивный доход", "арендаторы платят а вы кайфуете" и т.д...

что Я вижу на этом фото
- первый капремонт в жизни
- привлечены работники с олх или кабанчика
- метод "многоступенчатого контроля" в действии)
- покупка самого дешевого Г на распродажах
- отсутствие элементарного вкуса
все вышенаписанного ИМХО)

кстати про скрытую инженерию даже страшно подумать...
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