Vlad442 написав:

Вы не можете видеть себя со стороны, поэтому не понимаете. Вы идете по глубоко проторенной дорожке потребительства, даже с некоторыми заносами. Приличными заносами.Многие тут это проходили, и оглядываясь назад, на основании жизненного опыта говорят вам, что на самом деле это не так важно чтобы тратить на это год своего бесценного времени.Если вы не выберетесь из этого кольца потребительства, то могу пованговать, что будет дальше. Это стандартная схема. Вы начнете строить большой дом (это растянется на 10 лет), будете год выбирать машину, которая на 0,1 секунду разгоняется быстрей, чем у местного олигарха, потом найдете себе девушку с товарным видом, мучительный развод с женой, будете покупать машинки девушке. В 75 лет вы будете содержать пару таких девушек с детьми от вас. Если, конечно, на это все хватит денег.