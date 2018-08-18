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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:55
Vlad442 написав: Ромасик написав:
Мне кирпичь тоже нра
Вы будете его мыть, или пылесосить? В швах не будет собираться пыль?
Мыть конечно. Крашеный гипсовый кирпич моется на ура
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Додано: Нед 19 гру, 2021 14:34
adeges, зачем гипсовый, я бы кирпичный кирпич покрасил. Жаль, что в современных новостройках его уже не найти
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Ромасик
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Додано: Нед 19 гру, 2021 14:53
Vlad442 написав:
Вы не можете видеть себя со стороны, поэтому не понимаете. Вы идете по глубоко проторенной дорожке потребительства, даже с некоторыми заносами. Приличными заносами.
Многие тут это проходили, и оглядываясь назад, на основании жизненного опыта говорят вам, что на самом деле это не так важно чтобы тратить на это год своего бесценного времени.
Если вы не выберетесь из этого кольца потребительства, то могу пованговать, что будет дальше. Это стандартная схема. Вы начнете строить большой дом (это растянется на 10 лет), будете год выбирать машину, которая на 0,1 секунду разгоняется быстрей, чем у местного олигарха, потом найдете себе девушку с товарным видом, мучительный развод с женой, будете покупать машинки девушке. В 75 лет вы будете содержать пару таких девушек с детьми от вас. Если, конечно, на это все хватит денег.
Я и сам, при случае: не против потроллить Эйра, но вы уж слишком мрачную картинку нарисовали.
ИМХО по сути для него игры с квартирой, это такое временное хобби-перерастет. Мало ли у нас было в жизни увлечений, которые потом стали памятниками деньгам, в большей или меньшей степени. Он втулил много, но несмотря на жалобы о дороговизне(показные), это не ввергло его в какие то особо стесненные обстоятельства. Потому не берите близко к сердцу-он же не ваш непутёвый сын.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 16:37
потому что было куплено "под бизнес")))
airmax78 написав:
Капец конечно. Как можно такое делать - не понимаю. Почему было не перепродать без "ремонта"
?
думаю это яркий пример "чистильщика обуви" пытающегося выйти на рынок аренды, насмотревшегося видосиков типа "пассивный доход", "арендаторы платят а вы кайфуете" и т.д...
что Я вижу на этом фото
- первый капремонт в жизни
- привлечены работники с олх или кабанчика
- метод "многоступенчатого контроля" в действии)
- покупка самого дешевого Г на распродажах
- отсутствие элементарного вкуса
все вышенаписанного ИМХО)
кстати про скрытую инженерию даже страшно подумать...
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Додано: Нед 19 гру, 2021 16:49
похоже таки ОНО)
светильник сцуко дорогой и сделано что видно на фото совсем не бюджетно)
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Додано: Нед 19 гру, 2021 16:51
Унуноктий написав: airmax78 написав: airmax78 написав:
Капец конечно. Как можно такое делать - не понимаю. Почему было не перепродать без "ремонта"?
Плитка там редкое УГ. Не понимаю: мегатонны готовых интерьеров санузлов в интернете. В магазинах плитки - готовые решения. Ну как такое творить можно? По деньгам-то это не на много дешевле вышло.
а мне нравится, вечно не выходящий из моды дизайн
думаю для медового и оранжа это недостижимая икона стиля
в крюковщине тоже можно применить
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Додано: Нед 19 гру, 2021 16:58
Vlad442 написав:
В 75 лет вы будете содержать пару таких девушек с детьми от вас. Если, конечно, на это все хватит денег.
это ваш собственный опыт?
если да вы реально крутой)
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Додано: Нед 19 гру, 2021 17:01
Прохожий написав: Vlad442 написав:
В 75 лет вы будете содержать пару таких девушек с детьми от вас. Если, конечно, на это все хватит денег.
это ваш собственный опыт?
если да вы реально крутой)
Содержать девушек (позволять им тебя разводить на деньги) это круто? Тогда понятно откуда в Украине столько продажных девушек и почему в эту страну иностранцы в основном за шкурами ездят.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 17:05
airmax78 написав:
2 стояка в разных частях квартиры связаны между собой, вода из обоих стояков проходит через один комплект фильтров и все счётчики собраны в одном шкафу.
у вас стояки воды проходят в квартире?
счетчики в квартире?
может и система отопления вертикальная?
это какой то долгострой из начала 00х?
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Додано: Нед 19 гру, 2021 17:07
airmax78 написав: antey1969 написав:
Не обращайте внимания. Сейчас есть целая прослойка отравленных "тренингами личностного роста". Эхо 2005-2008 годов, так сказать.
Точно так же, как в 90-е некоторые зависли на "по-богатому", прослойку прет от скрытых плинтусов. А то, что массы давно переходят на европейский минимализм... Короче, трудно перестроить сознание: "Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!"(С).
С другой стороны, увлечение безобидное - окружающим не мешает. Ну типа как хобби. Опять же, дает неслабо заработать окружающим из малого бизнеса. Сплошной профит для державы.
Скрытые плинтуса это и есть европейский минимализм. Или вы думаете что распродажные ламинат и плитка под испачканный какахами мрамор или кухни из Эпика - имеют отношение к минимализму?
Минимализм - это очень дорого. Потому он и европейский.
Это Вы голландцам на малолитражках и немцам на старых потрепанных великах расскажите. Оценив затраты на Ваши скрытые плинтуса, европеец вежливо покивает и мысленно покрутит пальцем у виска
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