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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9109911091119112

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:насмотревшегося видосиков типа "пассивный доход", "арендаторы платят а вы кайфуете" и т.д.

А що "не так"? :D


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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:17

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:Мне кирпичь тоже нра

Вы будете его мыть, или пылесосить? В швах не будет собираться пыль?

Мейнстрим))) Славутич, аренда 18 кгрн. Держите меня.сслева в прихожей бетон.
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:25

  Kostia написав:
  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:В 75 лет вы будете содержать пару таких девушек с детьми от вас. Если, конечно, на это все хватит денег.

это ваш собственный опыт?
если да вы реально крутой)

Содержать девушек (позволять им тебя разводить на деньги) это круто? Тогда понятно откуда в Украине столько продажных девушек и почему в эту страну иностранцы в основном за шкурами ездят.

учитесь осмысливать прочитанное...
специально выделил для вас выше
человек пишет так со знанием, подумал это его личный опыт)
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:01

  airmax78 написав:У меня плинтус 8.5 см высотой. Зачем нужен плинтус 20-25 см? Это уже стеновая панель.
Сантехшкаф у меня предельно простой: 2 стояка в разных частях квартиры связаны между собой, вода из обоих стояков проходит через один комплект фильтров и все счётчики собраны в одном шкафу. Там же блок управления Нептуном и датчиками в обоих санузлах и на кухне. 2 100л водонагревателя: каждый можно использовать в обоих санузлах и кухне или по отдельности. Т.к. места в шкафу после установки фильтров, Нептуна и счетчиков не оставалось и из-за перекрестной трассировки двух стояков - от коллекторный разводки пришлось отказаться. Все на тройниках.

Круто.
Всё медью на пайке разведено?
С подрядной организацией по обслуживанию сантехники и фильтров определились?

ПС Ваш сантехник теперь богатый человек.
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:22

  hume написав:Мейнстрим))) Славутич, аренда 18 кгрн. Держите меня.сслева в прихожей бетон.
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Одобряю.
Осокорский травертин :mrgreen:
Когда выйдет из моды - будет не жалко.

И что?
За 18 реально уходят квартиры с Славутиче?
Видовая?
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