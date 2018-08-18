airmax78 написав:

У меня плинтус 8.5 см высотой. Зачем нужен плинтус 20-25 см? Это уже стеновая панель.Сантехшкаф у меня предельно простой: 2 стояка в разных частях квартиры связаны между собой, вода из обоих стояков проходит через один комплект фильтров и все счётчики собраны в одном шкафу. Там же блок управления Нептуном и датчиками в обоих санузлах и на кухне. 2 100л водонагревателя: каждый можно использовать в обоих санузлах и кухне или по отдельности. Т.к. места в шкафу после установки фильтров, Нептуна и счетчиков не оставалось и из-за перекрестной трассировки двух стояков - от коллекторный разводки пришлось отказаться. Все на тройниках.