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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9110911191129113>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:17

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:Мне кирпичь тоже нра

Вы будете его мыть, или пылесосить? В швах не будет собираться пыль?

Мейнстрим))) Славутич, аренда 18 кгрн. Держите меня.сслева в прихожей бетон.
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:25

  Kostia написав:
  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:В 75 лет вы будете содержать пару таких девушек с детьми от вас. Если, конечно, на это все хватит денег.

это ваш собственный опыт?
если да вы реально крутой)

Содержать девушек (позволять им тебя разводить на деньги) это круто? Тогда понятно откуда в Украине столько продажных девушек и почему в эту страну иностранцы в основном за шкурами ездят.

учитесь осмысливать прочитанное...
специально выделил для вас выше
человек пишет так со знанием, подумал это его личный опыт)
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:01

  airmax78 написав:У меня плинтус 8.5 см высотой. Зачем нужен плинтус 20-25 см? Это уже стеновая панель.
Сантехшкаф у меня предельно простой: 2 стояка в разных частях квартиры связаны между собой, вода из обоих стояков проходит через один комплект фильтров и все счётчики собраны в одном шкафу. Там же блок управления Нептуном и датчиками в обоих санузлах и на кухне. 2 100л водонагревателя: каждый можно использовать в обоих санузлах и кухне или по отдельности. Т.к. места в шкафу после установки фильтров, Нептуна и счетчиков не оставалось и из-за перекрестной трассировки двух стояков - от коллекторный разводки пришлось отказаться. Все на тройниках.

Круто.
Всё медью на пайке разведено?
С подрядной организацией по обслуживанию сантехники и фильтров определились?

ПС Ваш сантехник теперь богатый человек.
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:22

  hume написав:Мейнстрим))) Славутич, аренда 18 кгрн. Держите меня.сслева в прихожей бетон.
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Одобряю.
Осокорский травертин :mrgreen:
Когда выйдет из моды - будет не жалко.

И что?
За 18 реально уходят квартиры с Славутиче?
Видовая?
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:43

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:2 стояка в разных частях квартиры связаны между собой, вода из обоих стояков проходит через один комплект фильтров и все счётчики собраны в одном шкафу.

у вас стояки воды проходят в квартире?
счетчики в квартире?
может и система отопления вертикальная?
это какой то долгострой из начала 00х?

Проект старенький. Планировалось по 2 квартиры на этаже когда начинали строить. Потом переиграли на 4 квартиры. Поэтому со стояками уже получилось как получилось. Но, по-моему, и в варианте с двумя квартирами, счётчики внутри квартир оставались. Неудобно, конечно.
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:46

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Не обращайте внимания. Сейчас есть целая прослойка отравленных "тренингами личностного роста". Эхо 2005-2008 годов, так сказать.
Точно так же, как в 90-е некоторые зависли на "по-богатому", прослойку прет от скрытых плинтусов. А то, что массы давно переходят на европейский минимализм... Короче, трудно перестроить сознание: "Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!"(С).
С другой стороны, увлечение безобидное - окружающим не мешает. Ну типа как хобби. Опять же, дает неслабо заработать окружающим из малого бизнеса. Сплошной профит для державы.

Скрытые плинтуса это и есть европейский минимализм. Или вы думаете что распродажные ламинат и плитка под испачканный какахами мрамор или кухни из Эпика - имеют отношение к минимализму?
Минимализм - это очень дорого. Потому он и европейский.

Это Вы голландцам на малолитражках и немцам на старых потрепанных великах расскажите. Оценив затраты на Ваши скрытые плинтуса, европеец вежливо покивает и мысленно покрутит пальцем у виска :roll:

Ещё один сказочник. Теперь про нищих европейцев. Особенно про немцев на стареньких лисапетах ржачно. Кухни па50К ойро - не Украина производит между прочим.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 19 гру, 2021 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:51

  Kostia написав:[
Содержать девушек (позволять им тебя разводить на деньги) это круто? Тогда понятно откуда в Украине столько продажных девушек и почему в эту страну иностранцы в основном за шкурами ездят.

Никогда такого не понимал, но наверное все приходит с возрастом. Сейчас, по словам племянника, слабый пол с младых лет хочет жить красиво, естественно за счёт второй половины. Поэтому завышенные требования у дам уже с института. Ну а с дедами вряд ли кто то хочет кутить бесплатно :D
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:59

  UA написав:[
Одобряю.
Осокорский травертин :mrgreen:
Когда выйдет из моды - будет не жалко.

И что?
За 18 реально уходят квартиры с Славутиче?
Видовая?

Могу сказать только одно, что от цен на участке Заречного и Славутича волосы шевелятся. Доходит до тысячи уе за объект. Хочется верить, что они долго стоят и уходят за пол цены... Это тот парадокс, который для меня и многих других не понятен.

Видовая :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:04

  hume написав:
  Kostia написав:[
Содержать девушек (позволять им тебя разводить на деньги) это круто? Тогда понятно откуда в Украине столько продажных девушек и почему в эту страну иностранцы в основном за шкурами ездят.

Никогда такого не понимал, но наверное все приходит с возрастом. Сейчас, по словам племянника, слабый пол с младых лет хочет жить красиво, естественно за счёт второй половины. Поэтому завышенные требования у дам уже с института. Ну а с дедами вряд ли кто то хочет кутить бесплатно :D

Это всегда так было.
И 10, и 20, и 30 лет назад, что слабый пол хочет устроить себя как можно комфортнее

Другой момент, а зачем с такими девочками общатцо ?
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:29

  hume написав:Мейнстрим))) Славутич, аренда 18 кгрн. Держите меня.сслева в прихожей бетон.

Жлоб-ремонт в его крайней креативной форме.
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