Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:У меня плинтус 8.5 см высотой. Зачем нужен плинтус 20-25 см? Это уже стеновая панель. Сантехшкаф у меня предельно простой: 2 стояка в разных частях квартиры связаны между собой, вода из обоих стояков проходит через один комплект фильтров и все счётчики собраны в одном шкафу. Там же блок управления Нептуном и датчиками в обоих санузлах и на кухне. 2 100л водонагревателя: каждый можно использовать в обоих санузлах и кухне или по отдельности. Т.к. места в шкафу после установки фильтров, Нептуна и счетчиков не оставалось и из-за перекрестной трассировки двух стояков - от коллекторный разводки пришлось отказаться. Все на тройниках.
Круто. Всё медью на пайке разведено? С подрядной организацией по обслуживанию сантехники и фильтров определились?
airmax78 написав:2 стояка в разных частях квартиры связаны между собой, вода из обоих стояков проходит через один комплект фильтров и все счётчики собраны в одном шкафу.
у вас стояки воды проходят в квартире? счетчики в квартире? может и система отопления вертикальная? это какой то долгострой из начала 00х?
Проект старенький. Планировалось по 2 квартиры на этаже когда начинали строить. Потом переиграли на 4 квартиры. Поэтому со стояками уже получилось как получилось. Но, по-моему, и в варианте с двумя квартирами, счётчики внутри квартир оставались. Неудобно, конечно.
antey1969 написав:Не обращайте внимания. Сейчас есть целая прослойка отравленных "тренингами личностного роста". Эхо 2005-2008 годов, так сказать. Точно так же, как в 90-е некоторые зависли на "по-богатому", прослойку прет от скрытых плинтусов. А то, что массы давно переходят на европейский минимализм... Короче, трудно перестроить сознание: "Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!"(С). С другой стороны, увлечение безобидное - окружающим не мешает. Ну типа как хобби. Опять же, дает неслабо заработать окружающим из малого бизнеса. Сплошной профит для державы.
Скрытые плинтуса это и есть европейский минимализм. Или вы думаете что распродажные ламинат и плитка под испачканный какахами мрамор или кухни из Эпика - имеют отношение к минимализму? Минимализм - это очень дорого. Потому он и европейский.
Это Вы голландцам на малолитражках и немцам на старых потрепанных великах расскажите. Оценив затраты на Ваши скрытые плинтуса, европеец вежливо покивает и мысленно покрутит пальцем у виска
Ещё один сказочник. Теперь про нищих европейцев. Особенно про немцев на стареньких лисапетах ржачно. Кухни па50К ойро - не Украина производит между прочим.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 19 гру, 2021 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Kostia написав:[ Содержать девушек (позволять им тебя разводить на деньги) это круто? Тогда понятно откуда в Украине столько продажных девушек и почему в эту страну иностранцы в основном за шкурами ездят.
Никогда такого не понимал, но наверное все приходит с возрастом. Сейчас, по словам племянника, слабый пол с младых лет хочет жить красиво, естественно за счёт второй половины. Поэтому завышенные требования у дам уже с института. Ну а с дедами вряд ли кто то хочет кутить бесплатно
UA написав:[ Одобряю. Осокорский травертин Когда выйдет из моды - будет не жалко.
И что? За 18 реально уходят квартиры с Славутиче? Видовая?
Могу сказать только одно, что от цен на участке Заречного и Славутича волосы шевелятся. Доходит до тысячи уе за объект. Хочется верить, что они долго стоят и уходят за пол цены... Это тот парадокс, который для меня и многих других не понятен.
Kostia написав:[ Содержать девушек (позволять им тебя разводить на деньги) это круто? Тогда понятно откуда в Украине столько продажных девушек и почему в эту страну иностранцы в основном за шкурами ездят.
Никогда такого не понимал, но наверное все приходит с возрастом. Сейчас, по словам племянника, слабый пол с младых лет хочет жить красиво, естественно за счёт второй половины. Поэтому завышенные требования у дам уже с института. Ну а с дедами вряд ли кто то хочет кутить бесплатно
Это всегда так было. И 10, и 20, и 30 лет назад, что слабый пол хочет устроить себя как можно комфортнее
Другой момент, а зачем с такими девочками общатцо ?