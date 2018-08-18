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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 гру, 2021 19:34
airmax78 написав: hume написав:
Мейнстрим))) Славутич, аренда 18 кгрн. Держите меня.сслева в прихожей бетон.
Жлоб-ремонт в его крайней креативной форме.
Подсмотрели идею подвала flyman'a. Понравилось. И ценообразование по подсчётам Успиха.
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stm
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Додано: Нед 19 гру, 2021 19:59
stm написав: airmax78 написав: hume написав:
Мейнстрим))) Славутич, аренда 18 кгрн. Держите меня.сслева в прихожей бетон.
Жлоб-ремонт в его крайней креативной форме.
Подсмотрели идею подвала flyman'a. Понравилось. И ценообразование по подсчётам Успиха.
До речі, роздобув офісне крісло, на коліщатках. База годує!
Ліжко з піддонів ще не хіпстерсткий мейнстрім?
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flyman
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