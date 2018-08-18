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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9110911191129113

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:34

  airmax78 написав:
  hume написав:Мейнстрим))) Славутич, аренда 18 кгрн. Держите меня.сслева в прихожей бетон.

Жлоб-ремонт в его крайней креативной форме.

Подсмотрели идею подвала flyman'a. Понравилось. И ценообразование по подсчётам Успиха.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:59

  stm написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Мейнстрим))) Славутич, аренда 18 кгрн. Держите меня.сслева в прихожей бетон.

Жлоб-ремонт в его крайней креативной форме.

Подсмотрели идею подвала flyman'a. Понравилось. И ценообразование по подсчётам Успиха.

До речі, роздобув офісне крісло, на коліщатках. База годує!
Ліжко з піддонів ще не хіпстерсткий мейнстрім?
flyman
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  #<1 ... 9110911191129113
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