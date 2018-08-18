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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 гру, 2021 21:17
vitaliian написав: Ромасик написав: vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/nebolshoy-ofis-s-remontom-12m2-9et-bts-or-omurch-park-i-kramskogo-aktsiya-IDNDp7D.html
А аренда офисов щупает дно, 5$ метр, 1620 это вдвое ниже комнаты у бабушки. Примерно как койка в хостеле.
потому что это не офис, а х знает что х знает где
И заброшка вдобавок. Короче напишу им чтоб ещё приплачивали если я надумаю арендовать под склад.
и окна только в соседние "офисы"
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Додано: Нед 19 гру, 2021 21:17
Faceless написав:
Какой склад в комнатушке 12м?
можно теплые колготки и розовые кеды хранить
НО
мне непонятно зачем кормить тролля поддерживая этот тупой флуд и оффтоп???
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Додано: Нед 19 гру, 2021 21:28
Прохожий написав: Faceless написав:
Какой склад в комнатушке 12м?
можно теплые колготки и розовые кеды хранить
НО
мне непонятно зачем кормить тролля поддерживая этот тупой флуд и оффтоп???
Але гараж,
Колготки и розовые кеды какое имеют отношение к недвижимости? Я по крайней мере цены аренды обсуждаю. А ты мало того что офтопишить про свои фетиши, ещё и срач провоцируешь.
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