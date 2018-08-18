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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9111911291139114

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:17

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/nebolshoy-ofis-s-remontom-12m2-9et-bts-or-omurch-park-i-kramskogo-aktsiya-IDNDp7D.html
А аренда офисов щупает дно, 5$ метр, 1620 это вдвое ниже комнаты у бабушки. Примерно как койка в хостеле.

потому что это не офис, а х знает что х знает где

И заброшка вдобавок. Короче напишу им чтоб ещё приплачивали если я надумаю арендовать под склад.

и окна только в соседние "офисы" :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Какой склад в комнатушке 12м?

можно теплые колготки и розовые кеды хранить
НО
мне непонятно зачем кормить тролля поддерживая этот тупой флуд и оффтоп???
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:28

  Прохожий написав:
  Faceless написав:Какой склад в комнатушке 12м?

можно теплые колготки и розовые кеды хранить
НО
мне непонятно зачем кормить тролля поддерживая этот тупой флуд и оффтоп???
Але гараж,
Колготки и розовые кеды какое имеют отношение к недвижимости? Я по крайней мере цены аренды обсуждаю. А ты мало того что офтопишить про свои фетиши, ещё и срач провоцируешь.
vitaliian
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