Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/nebolshoy-ofis-s-remontom-12m2-9et-bts-or-omurch-park-i-kramskogo-aktsiya-IDNDp7D.html А аренда офисов щупает дно, 5$ метр, 1620 это вдвое ниже комнаты у бабушки. Примерно как койка в хостеле.
потому что это не офис, а х знает что х знает где
И заброшка вдобавок. Короче напишу им чтоб ещё приплачивали если я надумаю арендовать под склад.
UA написав:[ Одобряю. Осокорский травертин Когда выйдет из моды - будет не жалко.
И что? За 18 реально уходят квартиры с Славутиче? Видовая?
Могу сказать только одно, что от цен на участке Заречного и Славутича волосы шевелятся. Доходит до тысячи уе за объект. Хочется верить, что они долго стоят и уходят за пол цены... Это тот парадокс, который для меня и многих других не понятен.
Видовая
Если есть бараны которые покупают это себе за сотку или сколько оно там стоит и вообще готовы платить по 2,5куе/метр там за прелесть как около Крещатика, то с каким % кэшфлоу от прайса объекта это счастье должно сдаваться? Вопрос в количестве этих жирных баранов и прямолинейности извилин у них. У нас объекты в 60-70 метров по 120-130-... куе в центре хер сдашь даже за 800. Потому что за косарь уже полно почти аэродромов и зачастую не со жлобремонтом
барабашов написав:Если есть бараны которые покупают это себе за сотку или сколько оно там стоит и вообще готовы платить по 2,5куе/метр там за прелесть как около Крещатика, то с каким % кэшфлоу от прайса объекта это счастье должно сдаваться?
там из подьезда выходишь и прям в метро, три станции и в центре, рядом днепр, месторасположение хорошее
hume написав:Могу сказать только одно, что от цен на участке Заречного и Славутича волосы шевелятся. Доходит до тысячи уе за объект. Хочется верить, что они долго стоят и уходят за пол цены... Это тот парадокс, который для меня и многих других не понятен.
Видовая
Если есть бараны которые покупают это себе за сотку или сколько оно там стоит и вообще готовы платить по 2,5куе/метр там за прелесть как около Крещатика, то с каким % кэшфлоу от прайса объекта это счастье должно сдаваться? Вопрос в количестве этих жирных баранов и прямолинейности извилин у них. У нас объекты в 60-70 метров по 120-130-... куе в центре хер сдашь даже за 800. Потому что за косарь уже полно почти аэродромов и зачастую не со жлобремонтом
В столице избыток денег. В Киеве инженер коммунальной эксплуатирующей организации, может легко на откатах несколько сотен тысяч у.е в год поднимать. И это низ кормовой пирамиды.