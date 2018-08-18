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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9111911291139114

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:17

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/nebolshoy-ofis-s-remontom-12m2-9et-bts-or-omurch-park-i-kramskogo-aktsiya-IDNDp7D.html
А аренда офисов щупает дно, 5$ метр, 1620 это вдвое ниже комнаты у бабушки. Примерно как койка в хостеле.

потому что это не офис, а х знает что х знает где

И заброшка вдобавок. Короче напишу им чтоб ещё приплачивали если я надумаю арендовать под склад.

и окна только в соседние "офисы" :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Какой склад в комнатушке 12м?

можно теплые колготки и розовые кеды хранить
НО
мне непонятно зачем кормить тролля поддерживая этот тупой флуд и оффтоп???
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:20

Парус
https://www.youtube.com/watch?v=De4xOVVl3QE
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересно за сколько я сдам Оранж и Медовый? Однухи по 40 квадратов.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:55

  flyman написав:До речі, роздобув офісне крісло, на коліщатках. База годує!

что за база?
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:55

  hume написав:
  UA написав:[
Одобряю.
Осокорский травертин :mrgreen:
Когда выйдет из моды - будет не жалко.

И что?
За 18 реально уходят квартиры с Славутиче?
Видовая?

Могу сказать только одно, что от цен на участке Заречного и Славутича волосы шевелятся. Доходит до тысячи уе за объект. Хочется верить, что они долго стоят и уходят за пол цены... Это тот парадокс, который для меня и многих других не понятен.

Видовая :mrgreen:
Зображення

Если есть бараны которые покупают это себе за сотку или сколько оно там стоит и вообще готовы платить по 2,5куе/метр там за прелесть как около Крещатика, то с каким % кэшфлоу от прайса объекта это счастье должно сдаваться?
Вопрос в количестве этих жирных баранов и прямолинейности извилин у них.
У нас объекты в 60-70 метров по 120-130-... куе в центре хер сдашь даже за 800. Потому что за косарь уже полно почти аэродромов и зачастую не со жлобремонтом
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:55

  Унуноктий написав:Интересно за сколько я сдам Оранж и Медовый? Однухи по 40 квадратов.
по 15
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:56

  Унуноктий написав:Интересно за сколько я сдам Оранж и Медовый? Однухи по 40 квадратов.

Медовый за 12-13
Оранж очень специфический объект))
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 23:02

  барабашов написав:Если есть бараны которые покупают это себе за сотку или сколько оно там стоит и вообще готовы платить по 2,5куе/метр там за прелесть как около Крещатика, то с каким % кэшфлоу от прайса объекта это счастье должно сдаваться?
там из подьезда выходишь и прям в метро, три станции и в центре, рядом днепр, месторасположение хорошее
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 23:07

  барабашов написав:
  hume написав:Могу сказать только одно, что от цен на участке Заречного и Славутича волосы шевелятся. Доходит до тысячи уе за объект. Хочется верить, что они долго стоят и уходят за пол цены... Это тот парадокс, который для меня и многих других не понятен.

Видовая :mrgreen:
Зображення

Если есть бараны которые покупают это себе за сотку или сколько оно там стоит и вообще готовы платить по 2,5куе/метр там за прелесть как около Крещатика, то с каким % кэшфлоу от прайса объекта это счастье должно сдаваться?
Вопрос в количестве этих жирных баранов и прямолинейности извилин у них.
У нас объекты в 60-70 метров по 120-130-... куе в центре хер сдашь даже за 800. Потому что за косарь уже полно почти аэродромов и зачастую не со жлобремонтом

В столице избыток денег.
В Киеве инженер коммунальной эксплуатирующей организации, может легко на откатах несколько сотен тысяч у.е в год поднимать.
И это низ кормовой пирамиды.
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