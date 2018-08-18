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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 гру, 2021 23:29
UA
Можно просто пиз...ть вагонами и вагончиками
Вопрос только в том, что сколько таких мест? Юра-землячок такое место не нашёл
А квартир на Левом намного больше чем таких инженеров, вот на ЛУ поверю что их дефицит. Но не по цене Манхеттена.
А откуда у вас такая осведомленность о суммарной цифре откатов у рядовых инженеров в коммунальной сфере?
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Додано: Нед 19 гру, 2021 23:50
Унуноктий написав:
Интересно за сколько я сдам Оранж и Медовый? Однухи по 40 квадратов.
Ой!
Только не превращайтесь в Долярчика.
Сдадите - отпишитесь.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 00:53
vitaliian написав:
А аренда офисов щупает дно, 5$ метр
нежилое скоро 6 грн/квт и 115+грн/м2 отпление уже.
Кто там писал, что прийдет время сдавать за коммуналку. Нежилое - скоро
stm написав:
Кстати, "о птичках", если Ваша подруга желает удалённую аренду, а не для себя, с таким бюджетом лучше смотреть Львов. Туда дядя Вова не желает лезть, а вот Одессу и воду в Крым ой как хочет.
Не, это иллюзия, что Львов безопасно, ихмо.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 00:59
UA написав:
В столице избыток денег.
В Киеве инженер коммунальной эксплуатирующей организации, может легко на откатах несколько сотен тысяч у.е в год поднимать.
И это низ кормовой пирамиды.
О, новый мем.
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