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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9112911391149115

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 23:29

UA
Можно просто пиз...ть вагонами и вагончиками
Вопрос только в том, что сколько таких мест? Юра-землячок такое место не нашёл
А квартир на Левом намного больше чем таких инженеров, вот на ЛУ поверю что их дефицит. Но не по цене Манхеттена.
А откуда у вас такая осведомленность о суммарной цифре откатов у рядовых инженеров в коммунальной сфере?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 23:50

  Унуноктий написав:Интересно за сколько я сдам Оранж и Медовый? Однухи по 40 квадратов.


Ой!
Только не превращайтесь в Долярчика.
Сдадите - отпишитесь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 00:53

  vitaliian написав:А аренда офисов щупает дно, 5$ метр

нежилое скоро 6 грн/квт и 115+грн/м2 отпление уже.
Кто там писал, что прийдет время сдавать за коммуналку. Нежилое - скоро :(

  stm написав:Кстати, "о птичках", если Ваша подруга желает удалённую аренду, а не для себя, с таким бюджетом лучше смотреть Львов. Туда дядя Вова не желает лезть, а вот Одессу и воду в Крым ой как хочет.
Не, это иллюзия, что Львов безопасно, ихмо.
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 00:59

  UA написав:В столице избыток денег.
В Киеве инженер коммунальной эксплуатирующей организации, может легко на откатах несколько сотен тысяч у.е в год поднимать.
И это низ кормовой пирамиды.

О, новый мем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 01:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почитал сегодня Хомякоида. Во чел упоротый. https://www.youtube.com/watch?v=m6ubT8jQyjQ
Надеюсь в день следующих выборов у Хомяка уведут его "старенький велосипед" (на которых, как мы сегодня узнали, передвигаются немцы), и он не доедет.
airmax78
 
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