Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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UA Можно просто пиз...ть вагонами и вагончиками Вопрос только в том, что сколько таких мест? Юра-землячок такое место не нашёл А квартир на Левом намного больше чем таких инженеров, вот на ЛУ поверю что их дефицит. Но не по цене Манхеттена. А откуда у вас такая осведомленность о суммарной цифре откатов у рядовых инженеров в коммунальной сфере?
vitaliian написав:А аренда офисов щупает дно, 5$ метр
нежилое скоро 6 грн/квт и 115+грн/м2 отпление уже. Кто там писал, что прийдет время сдавать за коммуналку. Нежилое - скоро
stm написав:Кстати, "о птичках", если Ваша подруга желает удалённую аренду, а не для себя, с таким бюджетом лучше смотреть Львов. Туда дядя Вова не желает лезть, а вот Одессу и воду в Крым ой как хочет.
Почитал сегодня Хомякоида. Во чел упоротый. https://www.youtube.com/watch?v=m6ubT8jQyjQ Надеюсь в день следующих выборов у Хомяка уведут его "старенький велосипед" (на которых, как мы сегодня узнали, передвигаются немцы), и он не доедет.
airmax78 написав:Почитал сегодня Хомякоида. Во чел упоротый. https://www.youtube.com/watch?v=m6ubT8jQyjQ Надеюсь в день следующих выборов у Хомяка уведут его "старенький велосипед" (на которых, как мы сегодня узнали, передвигаются немцы), и он не доедет.
Не удивляйтесь немецким великам. У дойчей все прагматично. Если страховка покрывает велосипед до 200 евро(даже если его сопрут 3 раза в год у магазина), то бюргер не станет тратиться на четырехколесного друга за 300 евро, ибо бессмысленно и себе в убыток. Он наивный и велик то покупает чтобы экологично добираться от пункта А до пункта В, а не чтобы пипками с соседями мериться. Дикий народ...
BIGor написав:Недавно узнал бюджет области где сейчас живу на 2022 год - равен бюджету 2,5шулявских мостов. Поэтому Трибека был/а права - Киев будет и дальше развиваться - а регионы - уходить в депресняк.
Соотнесите с количеством населения. Для Киева можете смело брать 4 млн. Я смотрел бюджеты облцентров на 2021, так по величине расходов бюджета на душу населения Винница/Полтава - это 80% от киевской цифры. При том, что не нужно строить метро, мосты через Днепр, да и вообще необходимая для такого размера городов инфраструктура гораздо проще.
airmax78 написав:Почитал сегодня Хомякоида. Во чел упоротый. https://www.youtube.com/watch?v=m6ubT8jQyjQ Надеюсь в день следующих выборов у Хомяка уведут его "старенький велосипед" (на которых, как мы сегодня узнали, передвигаются немцы), и он не доедет.
Не удивляйтесь немецким великам. У дойчей все прагматично. Если страховка покрывает велосипед до 200 евро(даже если его сопрут 3 раза в год у магазина), то бюргер не станет тратиться на четырехколесного друга за 300 евро, ибо бессмысленно и себе в убыток. Он наивный и велик то покупает чтобы экологично добираться от пункта А до пункта В, а не чтобы пипками с соседями мериться. Дикий народ...
Ага, поэтому в Германии под 50 млн. автомобилей на 83 млн. жителей и по 3.5 млн. новых автомобилей каждый год покупается. На всякий случай - чтобы было на чем до работы доехать прагматичному немцу, если сопрут лисапет.