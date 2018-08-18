Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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BIGor написав:Недавно узнал бюджет области где сейчас живу на 2022 год - равен бюджету 2,5шулявских мостов. Поэтому Трибека был/а права - Киев будет и дальше развиваться - а регионы - уходить в депресняк.
Соотнесите с количеством населения. Для Киева можете смело брать 4 млн. Я смотрел бюджеты облцентров на 2021, так по величине расходов бюджета на душу населения Винница/Полтава - это 80% от киевской цифры. При том, что не нужно строить метро, мосты через Днепр, да и вообще необходимая для такого размера городов инфраструктура гораздо проще.
Полтавська обл. один із донорів держбюджету, одна з причин ... бо газ. Віннниця, думаю ще не забули про ПАПу і його "племінника" Гросю
airmax78 написав:Почитал сегодня Хомякоида. Во чел упоротый. https://www.youtube.com/watch?v=m6ubT8jQyjQ Надеюсь в день следующих выборов у Хомяка уведут его "старенький велосипед" (на которых, как мы сегодня узнали, передвигаются немцы), и он не доедет.
Не удивляйтесь немецким великам. У дойчей все прагматично. Если страховка покрывает велосипед до 200 евро(даже если его сопрут 3 раза в год у магазина), то бюргер не станет тратиться на четырехколесного друга за 300 евро, ибо бессмысленно и себе в убыток. Он наивный и велик то покупает чтобы экологично добираться от пункта А до пункта В, а не чтобы пипками с соседями мериться. Дикий народ...
Ага, поэтому в Германии под 50 млн. автомобилей на 83 млн. жителей и по 3.5 млн. новых автомобилей каждый год покупается. На всякий случай - чтобы было на чем до работы доехать прагматичному немцу, если сопрут лисапет.
Авто для немцев опять же средство передвижения. Междугородное автобусное сообщение там не очень, все больше дойчебаном катаются. Ну и авто пользуют. Можно работать в Магдебурге, а жить где-нибудь в Штендале. Потом приложить чеки на бензин в налоговой декларации и получить часть уплаченных за год налогов обратно на свою карту. С хрена бы в таких условиях им не иметь собственное авто.
antey1969 написав:Не удивляйтесь немецким великам. У дойчей все прагматично. Если страховка покрывает велосипед до 200 евро(даже если его сопрут 3 раза в год у магазина), то бюргер не станет тратиться на четырехколесного друга за 300 евро, ибо бессмысленно и себе в убыток. Он наивный и велик то покупает чтобы экологично добираться от пункта А до пункта В, а не чтобы пипками с соседями мериться. Дикий народ...
Ага, поэтому в Германии под 50 млн. автомобилей на 83 млн. жителей и по 3.5 млн. новых автомобилей каждый год покупается. На всякий случай - чтобы было на чем до работы доехать прагматичному немцу, если сопрут лисапет.
Авто для немцев опять же средство передвижения. Междугородное автобусное сообщение там не очень, все больше дойчебаном катаются. Ну и авто пользуют. Можно работать в Магдебурге, а жить где-нибудь в Штендале. Потом приложить чеки на бензин в налоговой декларации и получить часть уплаченных за год налогов обратно на свою карту. С хрена бы в таких условиях им не иметь собственное авто.
Откуда вы эту мудрость черпаете? В стране из 3х крупнейших групп автопроизводителей - 2 группы работают в премиальном сегменте. Да и у VAGа премиальных брендов в обойме больше чем народных. Астанавитесь. Для немца хороший автомобиль - это само собой разумеющееся.