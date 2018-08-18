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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9113911491159116

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:21

  airmax78 написав:
  UA написав:В столице избыток денег.
В Киеве инженер коммунальной эксплуатирующей организации, может легко на откатах несколько сотен тысяч у.е в год поднимать.
И это низ кормовой пирамиды.

О, новый мем.

Угу, о таком говорят походу на лавочке близ подьезда?

И ни один житель не спросит, почему не убирают его придомовую, а инженер купил бентли?

Тем более, инженеры вообще никакого отношения не имеют к принятию управленческий/финансовых решений, за которые полагается откат ИМХО
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:25

  Grand Touring написав:
  flyman написав:До речі, роздобув офісне крісло, на коліщатках. База годує!

что за база?

https://medialeaks.ru/1810lfc-txt-baza-kormit/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:29

  Рыба-сом написав:
  BIGor написав:Недавно узнал бюджет области где сейчас живу на 2022 год - равен бюджету 2,5 шулявских мостов. Поэтому Трибека был/а права - Киев будет и дальше развиваться - а регионы - уходить в депресняк.

Соотнесите с количеством населения.
Для Киева можете смело брать 4 млн.
Я смотрел бюджеты облцентров на 2021, так по величине расходов бюджета на душу населения Винница/Полтава - это 80% от киевской цифры. При том, что не нужно строить метро, мосты через Днепр, да и вообще необходимая для такого размера городов инфраструктура гораздо проще.

Полтавська обл. один із донорів держбюджету, одна з причин ... бо газ.
Віннниця, думаю ще не забули про ПАПу і його "племінника" Гросю
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:48

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Почитал сегодня Хомякоида. Во чел упоротый. https://www.youtube.com/watch?v=m6ubT8jQyjQ
Надеюсь в день следующих выборов у Хомяка уведут его "старенький велосипед" (на которых, как мы сегодня узнали, передвигаются немцы), и он не доедет.

Не удивляйтесь немецким великам. У дойчей все прагматично. Если страховка покрывает велосипед до 200 евро(даже если его сопрут 3 раза в год у магазина), то бюргер не станет тратиться на четырехколесного друга за 300 евро, ибо бессмысленно и себе в убыток.
Он наивный и велик то покупает чтобы экологично добираться от пункта А до пункта В, а не чтобы пипками с соседями мериться. Дикий народ...

Ага, поэтому в Германии под 50 млн. автомобилей на 83 млн. жителей и по 3.5 млн. новых автомобилей каждый год покупается. На всякий случай - чтобы было на чем до работы доехать прагматичному немцу, если сопрут лисапет.

Авто для немцев опять же средство передвижения. Междугородное автобусное сообщение там не очень, все больше дойчебаном катаются. Ну и авто пользуют.
Можно работать в Магдебурге, а жить где-нибудь в Штендале. Потом приложить чеки на бензин в налоговой декларации и получить часть уплаченных за год налогов обратно на свою карту. С хрена бы в таких условиях им не иметь собственное авто.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:58

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Не удивляйтесь немецким великам. У дойчей все прагматично. Если страховка покрывает велосипед до 200 евро(даже если его сопрут 3 раза в год у магазина), то бюргер не станет тратиться на четырехколесного друга за 300 евро, ибо бессмысленно и себе в убыток.
Он наивный и велик то покупает чтобы экологично добираться от пункта А до пункта В, а не чтобы пипками с соседями мериться. Дикий народ...

Ага, поэтому в Германии под 50 млн. автомобилей на 83 млн. жителей и по 3.5 млн. новых автомобилей каждый год покупается. На всякий случай - чтобы было на чем до работы доехать прагматичному немцу, если сопрут лисапет.

Авто для немцев опять же средство передвижения. Междугородное автобусное сообщение там не очень, все больше дойчебаном катаются. Ну и авто пользуют.
Можно работать в Магдебурге, а жить где-нибудь в Штендале. Потом приложить чеки на бензин в налоговой декларации и получить часть уплаченных за год налогов обратно на свою карту. С хрена бы в таких условиях им не иметь собственное авто.

Откуда вы эту мудрость черпаете? В стране из 3х крупнейших групп автопроизводителей - 2 группы работают в премиальном сегменте. Да и у VAGа премиальных брендов в обойме больше чем народных. Астанавитесь. Для немца хороший автомобиль - это само собой разумеющееся.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:02

  vhata написав:нежилое скоро 6 грн/квт и 115+грн/м2 отпление уже.
Кто там писал, что прийдет время сдавать за коммуналку. Нежилое - скоро :
база прокормит, если что
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:13

  Sidus написав:инженеры вообще никакого отношения не имеют к принятию управленческий/финансовых решений, за которые полагается откат ИМХО

Ви надто багато хочете від цього розважально-інформаційного форуму)))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:19

  Frant написав:
  Sidus написав:инженеры вообще никакого отношения не имеют к принятию управленческий/финансовых решений, за которые полагается откат ИМХО

Ви надто багато хочете від цього розважально-інформаційного форуму)))

Бригадир, Мастер, Инжинер - это управленческая должность на коммунальном предприятии
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