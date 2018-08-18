Додано: Пон 20 гру, 2021 13:50

airmax78

Любите же Вы передернуть. Кто сказал, что автомобиль должен быть плохим?

Пруф в студию или балабол.

А вот "премиальным" - это уже выверты сознания украинского пипкомера.

Немец при медианной ЗП около 2000 евро на руки расходует в месяц на питание, аренду(варммиттель), страховки, проезд и шмотки сильно менее тысячи.

Берет себе такой бюргер в кредит под понтовые проценты хороший крепенький новый автомобильчик и выплачивает за него в год по полторы-две тысячи евро. И при этом не несется в ближайший сервис, чтобы затюнинговать свою прелесть и навесить на нее гирлянду фесек. Все пипкомеры завезли к нам, на старушку Европу не хватило.)