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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:33
Чем слабее спрос, тем больше сообщений с напускными соплями. Это мы уже проходили. Сентябрь-октябрь были последними месяцами для удачной продажи. Сейчас - "new paradigm". В феврале-марте будет "denial"
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Додано: Пон 20 гру, 2021 17:44
Первый написав: Ekran написав:
вылез пост в фейсбуке с группы продажа без комиссий
продают 1к 47 метров в жк славутич за 150к долл
народ, что происходит то?
Парапланерування до мхз
аірмакс не закінчив ремонт (а це якраз трігер для зміни курсу параплана),
як мінімум, поки прораб аірмакса на освоїть кошторис два полтоса, будем дрочити на графіки від зРадіо
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Додано: Пон 20 гру, 2021 17:47
zРадио написав:
Чем слабее спрос, тем больше сообщений с напускными соплями. Это мы уже проходили. Сентябрь-октябрь были последними месяцами для удачной продажи. Сейчас - "new paradigm". В феврале-марте будет "denial"
сопли подотри "эксперт"
когда уровень МХЗ то увидим?
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