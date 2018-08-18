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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 91159116911791189119>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:33

Чем слабее спрос, тем больше сообщений с напускными соплями. Это мы уже проходили. Сентябрь-октябрь были последними месяцами для удачной продажи. Сейчас - "new paradigm". В феврале-марте будет "denial"
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:44

  Первый написав:
  Ekran написав:вылез пост в фейсбуке с группы продажа без комиссий
продают 1к 47 метров в жк славутич за 150к долл

народ, что происходит то?

Парапланерування до мхз

аірмакс не закінчив ремонт (а це якраз трігер для зміни курсу параплана),
як мінімум, поки прораб аірмакса на освоїть кошторис два полтоса, будем дрочити на графіки від зРадіо
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:47

  zРадио написав:Чем слабее спрос, тем больше сообщений с напускными соплями. Это мы уже проходили. Сентябрь-октябрь были последними месяцами для удачной продажи. Сейчас - "new paradigm". В феврале-марте будет "denial"

сопли подотри "эксперт"
уж 3й месяц парапланируем...
когда уровень МХЗ то увидим?
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 20 гру, 2021 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:59

  zРадио написав:Чем слабее спрос, тем больше сообщений с напускными соплями. Это мы уже проходили. Сентябрь-октябрь были последними месяцами для удачной продажи. Сейчас - "new paradigm". В феврале-марте будет "denial"


Навсяк випадок, ти це про які роки пишеш? Ну так, для історії.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:02

Держи рядом с собой огнетушитель, когда читаешь меня - тебе все сложнее не подгорать
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:10

  Ekran написав:вылез пост в фейсбуке с группы продажа без комиссий
продают 1к 47 метров в жк славутич за 150к долл

народ, что происходит то?

Такие объявления убеждают меня что мы на локальном пике от которого путь только вниз. А МХЗ - это наше новое дно к которому будем стремиться, но еще не факт что придем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:15

  flyman написав:аірмакс не закінчив ремонт (а це якраз трігер для зміни курсу параплана),
як мінімум, поки прораб аірмакса на освоїть кошторис два полтоса, будем дрочити на графіки від зРадіо

А - Анализ! Флай, по моему индикатору рынку до мегаПЦа осталось 27 дней. Заскриньте этот твит.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:15

  airmax78 написав:
  Ekran написав:вылез пост в фейсбуке с группы продажа без комиссий
продают 1к 47 метров в жк славутич за 150к долл

народ, что происходит то?

Такие объявяления убеждают меня что мы на локальном пике от которого путь только вниз. А МХЗ - это наше новое дно к которому будем стремиться.


На МХЗ остановится только то, чему ты в порыве своих растишичьих то ли желаний, то ли фобий приписал двукратный рост. Все остальное вернется к ценам 2017-го вследствие роста стоимости доллара, который начался в ноябре
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 20 гру, 2021 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Ekran написав:вылез пост в фейсбуке с группы продажа без комиссий
продают 1к 47 метров в жк славутич за 150к долл

народ, что происходит то?

Такие объявяления убеждают меня что мы на локальном пике от которого путь только вниз. А МХЗ - это наше новое дно к которому будем стремиться.


На МХЗ остановится только то, чему ты в порыве своих растишичьих то ли желаний, то ли фобий приписал двукратный рост. Все остальное вернется к ценам 2017-го вследствие роста стоимости доллара, который начался в ноябре и будет продолжаться минимум 3 будущих года (но возможно и 5-7 лет)
О, новый прогноз. Зафиксируем
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:22

  Faceless написав:О, новый прогноз. Зафиксируем


Надо же, какой быстрый :mrgreen: Не можете вы не троллить. Я неспроста это сам оперативно убрал, ожидая чего-то подобного. Дам развернутый комментарий. Это не новый прогноз! Рост доллара в мире скорректирует цены на активы, но длительность у этих процессов разная. В 2016-м ставка ФРС только начала расти, а у КРЖН это было уже дно
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 20 гру, 2021 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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